金像獎｜《給十九歲的我》奪最佳電影　校方感謝重申無意強迫拍攝

香港電影金像獎2023今晚（16日）舉行頒獎典禮，捲入道德爭議而暫停公映的紀錄片《給十九歲的我》也入圍多個獎項，失落頒最佳剪接及最佳導演後，獲頒最佳電影。英華女學校在頒獎典禮後於校網發聲明，對評委的肯定表示感謝，但由於校方2月已決定決定退出遴選，今晚並無派代表出席頒獎禮。

校方又在聲明中重申，在本片拍攝過程中，團隊是本着被拍者同意和知情下的原則進行拍攝，絕無意進行強迫拍攝或偷拍，強調亦容許同學在拍攝期間退出。



▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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英華女學校在頒獎典禮完結後，隨即在校網上發聲明，稱得悉《給十九歲的我》獲金像獎最佳電影，對評委的肯定表示感謝，但重申由於校方2月已決定退出遴選，今晚並無派代表出席頒獎禮。校方向主辦方致歉，並感謝主辦方的協助和體諒。

校方：拍攝過程本着被拍者同意和知情下的原則進行拍攝

校方在聲明重申，在拍攝《給十九歲的我》過程中，團隊是本着被拍者同意和知情下的原則進行拍攝，絕無意進行強迫拍攝或偷拍，校方亦容許同學在拍攝期間退出。

校方也在聲明提到，拍攝初衷是透過紀錄學校重建和學生的成長經歷，探討教育的意義，感謝校友張婉婷、黃慧及製作團隊，在資源極有限的環境完成艱巨的拍攝，亦感謝片中六位年輕校友多年來的參與。

英華女學校在金像獎頒獎典禮後發表聲明，重申拍攝過程中，團隊絕無意進行強迫拍攝或偷拍，校方亦容許同學在拍攝期間退出。

歷時十年拍攝、紀錄英華女學校六位女生成長歷程的《給十九歲的我》今年2月正式公映後，兩名片中主角的自白曝光，阿聆在「萬字文」中表明從未同意公映，紀錄片的拍攝手法也隨即引起質疑，捲入道德爭議。導演張婉婷在2月5日的謝票場宣布2月6日起暫停公映。

在紀錄片暫停公映後，金像獎宣布《給十九歲的我》入圍最佳電影、最佳導演、及最佳剪接。英華女學校與張婉婷導演商議後，決定申請退出角逐最佳電影遴選。香港電影金像獎協會則曾回覆指，已回函校方解釋金像奬參選機制並非採取片方報名制度，亦無退出機制。

就最佳導演的獎項，由於紀錄片由張婉婷及郭偉倫聯合導演，郭偉倫曾清晰表態會繼續接受提名，張婉婷選擇尊重及配合對方決定，但表明不會出席頒獎禮。

今日頒獎禮前，郭偉倫與三位片中主角馬燕茹、阿雀、Madam曾在會場外現身，英華女學校前校長兼紀錄片發起人李石玉如亦有到場。

▼《給十九歲的我》導演導演郭偉倫及三位片中女生出席金像獎頒獎典禮▼



▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼

