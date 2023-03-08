給十九歲的我｜無提名片段播？　金像獎指正構思內容暫未有定案

捲入拍攝爭議的電影《給十九歲的我》，獲提名競逐香港電影金像獎「最佳電影」在內三項大獎，不過版權持有人英華女學校已表明退出「最佳電影」遴選，昨日（7日）再發聲明，拒絕提供《給》作第二輪評審放映。



香港電影金像獎協會不評論一旦無人領獎和無提名片段播放，指「頒獎典禮節目內容仍在構思中，未有定案」。



▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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《給十九歲的我》在今屆金像獎獲提名競逐「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳剪接」。根據金像獎以往慣例，大會在頒獎前均會播放候選作品的提名片段，而「最佳影片」一獎一般是頒予製片公司，並由監製上台領獎。

不過，《給》片捲入連串風波後，英華女校早前聲明會退出「最佳電影」遴選，校方不會以版權持有人身份參與任何遴選。該校昨再發聲明，稱金像獎早前要求校方提供《給》片，讓主辦單位在第二輪遴選向評審放映，惟校方與相關持份者未能達成共識，故未能向金像獎提供影片。

▼2月6日 英華女學校《給十九歲的我》風波後首個上學日▼



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事件或影響金像獎頒獎程序，尤其《給》片早前獲得常被視作「金像獎風向儀」的香港電影評論學會大獎頒「最佳電影」。假如最終《給》奪得本屆金像獎「最佳影片」，會否面臨無人上台局面？頒獎前的提名片段如何處理？

就獲獎安排等方面，金像獎協會表示，不會回應假設性問題，並補充得獎結果是在頒獎禮當日由核數師直接送往會場，在頒獎典禮上即時公布，同時頒發獎項，不可能事先知悉。至於是否無提名片段可播映，大會則指「頒獎典禮節目內容仍在構思中，未有定案。」

《給》片另亦有入圍「最佳導演」及「最佳剪輯」兩獎項，大會透露，並無接獲上述兩獎項的候選人表達任何意願，包括退選等。

▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼

