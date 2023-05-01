港車北上｜預計5個工作天辦證　運輸及物流局：研加一個陸路口岸

港府今日（1日）宣布，7月1日起正式實施「港車北上」，讓已獲批的香港私家車經港珠澳大橋往來香港與廣東省，並將於6月起接受申請，推出初期將設限額，並以電腦抽籤方式分配。每日出行車輛數目的上限詳情則稍後公布。

「港車北上」需持有「封閉道路通行許可證」，運輸及物流局發言人表示，已於今年4月底完成審批所有尚待處理的申請，現時新申請一般可五個工作天內完成。發言人又提醒，申請許可證外，車主需按內地規定檢驗汽車和購買保險，一般而言，最長一年有效期約需2,000至3,000港元、而一個月有效期則約為1,000多港元。

發言人又指，粵、港政府將參考實施經驗，「積極研究延伸至一個深港陸路口岸，讓香港私家車可以穿梭粵東粵西。」



▼港車北上申請須知▼



初期每日限200個名額 其後逐步提升

「港車北上」計劃將於下月一日上午9時開始接受香港私家車車主申請，計劃推出初期將就申請數目設置上限，並將以電腦抽籤方式分配，開放申請後首星期每個工作天接受200個申請，由第二星期起每個工作天接受300個申請，及後會檢視申請情況，逐步提升接受申請數目。

每日出行車輛數目亦將設置上限，獲發「港車北上」牌證的申請人，可於每個月的月中開始，經網上預約出行系統，預約下一個月的指定時段出行，視乎預約數目，可能需要以電腦抽籤方式分配已預約指定日子出行的車輛。發言人指，特區政府正與廣東省政府商討出行車輛數目上限，並會檢視申請情況，將會適時另行公布。

運輸署已加入手處理 一般五個工作天內完成

發言人又表示，為應對今年第一季的有關新增工作量，運輸署已實施多項措施以加快處理「封閉道路通行許可證」的申請，包括簡化申請程序、安排職員於平日及周末加班、調配及增聘額外人手等，並已於今年四月底完成審批所有尚待處理的申請。發言人強調，現時許可證的新申請一般可回復至五個工作天內完成，而續期申請則可於一天內完成。發言人指，運輸署會繼續善用電子化服務、調配及增聘額外人手等，持續提高處理申請能力，以配合「港車北上」的實施。

至於參加「港車北上」的費用方面，發言人提醒，國務院已於去年11月公布「港車北上」下合資格香港私家車無須向內地海關繳付關稅或辦理擔保安排。申請人將須繳付的費用包括向運輸署申請許可證、按內地規定檢驗汽車和購買保險（即內地機動車交通事故責任強制保險或香港「等效先認」保險產品）等，費用視乎車輛情況、保單保障期長短等因素而有所不同。一般而言，最長一年有效期所需費用約為2,000至3,000港元；而一個月有效期所需費用約為1,000多港元。

▼港車北上三大申請程序▼

