港車北上｜李家超：會優化申請程序　陳沛良：車主毋須再分購保單

行政長官李家超感謝中央及廣東省政府大力支持，推動和落實「港車北上」，他強調粵、港政府會密切留意和審視「港車北上」的申請和實施情況，致力優化申請程序，逐步提升接受申請數目，以達致利民便民。



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李家超在社交網站發文指，「港車北上」便利香港居民以自駕方式經港珠澳大橋到廣東省作短期商務、探親或旅遊，是擁抱大橋機遇，促進粵港澳大灣區進一步互聯互通，推動區內經濟融合發展的另一重要里程碑。

陳沛良：車主毋須再分購兩地保單

從事保險業、選委界別立法會議員陳沛良認為，落實「港車北上」是標誌着「等效先認」政策在香港進入落地實施階段，汽車保險受保範圍將可擴大至內地的法定汽車第三者責任保險，即車主毋須分別購買兩地保單，大灣區交通互聯互通進入新時代。

一直跟進「港車北上」的他指，作為日後方便香港市民過境通關的重要舉措，相信將進一步促進粵港兩地融合發展，有助推動香港融入國家發展大局，具有重大的政治、社會和經濟意義。

民建聯：盡快出台實施細則

民建聯的全國人大代表、政協委員和立法會議員也歡迎落實「港車北上」，指體現了新時代下「民有所呼，我有所應」的治理理念和良政善治，承諾民建聯一定會配合及協助特區政府落實好「港車北上」政策，提高治理效能。該黨希望特區政府能盡快出台實施的全面細則，並且在申請環節中能盡量方便市民，讓更多的市民能夠受惠此政策，共同發展和分享粵港澳大灣區發展的成果。

▼港車北上申請須知▼



「港車北上」計畫將於下月一日上午9時開始接受香港私家車車主申請，並於7月1日零時起，讓已獲批的香港私家車經港珠澳大橋口岸往來香港與廣東省。