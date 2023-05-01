港車北上｜申請資格攻略一覽　5.29先搶抽籤配額　出行日子要預約

港府今日（5月1日）宣布，7月1日起正式實施「港車北上」，讓已獲批的香港私家車經港珠澳大橋往來香港與廣東省。據政府早前估算，「港車北上」會有約40萬名車主及乘客受惠，但自駕北上之下仍要完成連串申請手續，而且初時更每日只接受200宗申請；申請更要先「中籤」，原來5月底已可登記電腦抽籤，即使成功申請也不是「想行就行」，原來粵港政府同意就每日出行車輛數目設置上限，北上的港車要預約出行日子。

《香港01》整合申請流程的各大重點，方便駕駛人士他日自駕北上。



▼港車北上申請須知▼



1. 申請者資格 需持兩地駕駛執照

申請人需為持有有效香港居民身份證，及「回鄉證」的香港居民，並領有香港及內地的駕駛執照。另外，申請人須為申請私家車的登記車主。

如未持有內地駕駛證，事實上，香港居民都可憑有效的香港正式私家車駕駛執照，免試申領內地小型汽車駕駛證。不過申請人必須親身前往廣東省內公安機關交通管理部門的車輛管理所辦證窗口辦理，並須到廣東省內符合資格的醫療機構接受身體檢查。有關申請詳情可致電廣東省交通安全綜合服務管理平台熱線86-地市區號-12123，或政府服務熱線 86-地市區號-12345，或留意各地市公安局交警網站／微信公眾號的最新訊息。

申請人只限到「港車北上」指定網站（www.hzmbqfs.gov.hk）提交申請。

+ 1

2. 司機資格 一輛車最多兩名司機

每名申請人可就其私家車，指定不多於兩名司機，當中一個司機可為申請人。指定司機須為持有有效香港居民身份證的香港居民；並持有「回鄉證」或其他有效的出入境證件。另外，指定司機需領有香港及內地的駕駛執照。

3. 車輛資格 必須以個人名義持有

計劃為非營運私家車設計，因此相關車輛的登記車主，必須以個人名義持有。另外，車輛需為八座位（包括司機）或以下、車長不超過六米，並持有有效的香港車輛牌照。

▼ 1月12日 元朗中國檢驗中心情況▼



+ 6

按《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》規定，車輛註冊登記六年（或出廠年限六年）以上，需提交機動車安全檢驗合格證明。申請人在收到內地通知後，必須安排車輛前往香港指定驗車地點接受查驗，現時指定的驗車地點為位於元朗的「中國檢驗有限公司」汽車檢驗中心。

4. 5月29日可電腦抽籤申請配額

為確保「港車北上」有序落實，粵、港政府同意就接受申請數目設置上限，並將以電腦抽籤方式分配申請配額。運輸署將於5月29日，在「港車北上」指定網站開放抽籤。抽籤時間表詳情如下：

電腦抽籤的日期及詳情（運輸署網站）

5. 若中籤最早6月1日申請 繳交540元申請費

運輸署於開放申請後，首星期每個工作天接受200個申請；由第二星期起每個工作天接受300個申請。市民中籤後，可按中籤日期申請，最早可於6月1日申請；而市民一般需在72小時內遞交申請。

由於「港車北上」須行經港珠澳大橋，該大橋是封閉道路，遞交申請時，申請人需向運輸署繳交申請「封閉道路通行許可證」的費用，每張每年540元，或每月45元。

6. 購買內地車保

向運輸署遞交申請後，內地部門亦會審核，並會以電郵或內地手機短訊，通知申請人審批情況，及要求分階段完成所需手續，包括驗車（如有需要）、購買內地車保，甚或到內地自助採檢中心辦理備案手續 （如有需要）。

▼港車北上三大申請程序▼



經大橋往來廣東省的香港私家車，必須符合香港和內地汽車第三者風險的法定車輛保險規定。按內地規定，需要有「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」，當中包括內地機動車交通事故責任強制保險（交強險） ，以及「等效先認」保險。一般而言，香港私家車車主可透過提供相關服務的香港保險公司，在一站式安排下，分別購買兩地的法定車輛保險。

7. 上載相關文件 等待完成審核

完成上述手續並收到通知後，申請人前往內地「港車北上管理服務系統」，查詢申請情況及上載相關文件，例如內地車保等。申請人需就有關系統開設帳戶，但詳情有待公布。如當局審核完成，內地政府便會發出「電子牌證」；運輸署亦會發出「封閉道路通行許可證」。

8. 預約出發日期 不可擅自駛上大橋北上

申請人獲發上述證件後，仍未可自行北上，需先透過「港車北上」指定網站，在「指定日子預約系統」預約指定日子後，才可於該日行經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省。

申請人可於每月月中開始，經網上預約下一個月的指定時段出行，例如6月中開始預約7月的指定日子出行。不過每日出行車輛數目設置上限，視乎預約數目，或需以電腦抽籤方式，分配已預約指定日子出行的車輛。詳情待粵港政府稍後公布。