港車北上｜7月1日正式實施　6月起接受合資格香港私家車申請

盛傳多時的「港車北上」，終於敲定實施！根據運輸署「港車北上」專題網站，粵、港政府同意於2023年6月1日上午9時開始，接受合資格的香港私家車申請「港車北上」，並於2023年7月1日零時起，讓已獲批的香港私家車經港珠澳大橋往來香港與廣東省。



不過申請之前，申請人須先於「港車北上」指定網站，登記電腦抽籤。首輪登記日期為5月29及30日，抽籤結果於5月31日公布；中籤者再按電腦隨機分配的日期，於指定時間遞交申請。



另外，申請數目設置上限，運輸署指，為確保有序落實「港車北上」，開放申請後首星期每個工作天，只接受200個申請；由第二星期起每個工作天接受300個申請。



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根據運輸署網站，申請人需為持有效香港居民身份證及「回鄉證」的香港居民，以及領香港及內地的駕駛執照。另外，申請人須為申請私家車的登記車主。

另外，「港車北上」是為非營運私家車設計，因此車輛的登記車主必須以個人名義持有。另外，車輛需為八座位（包括司機）或以下、車長不超過六米，車輛需持有有效的香港車輛牌照。獲批准的車輛會獲運輸署發出封閉道路通行許可證，以及內地的電子牌證。

按《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》（「管理辦法」）規定，車輛註冊登記六年（或出廠年限六年）以上，需提交機動車安全檢驗合格證明。