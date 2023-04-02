三隧分流收費｜羅淑佩：三隧繁忙時段用量126%　不只分流還要減流

政府擬於今年8月2日起實施「三隧分流」方案，並將會增設「不同時段不同收費」，外界批評新收費模式複雜。運輸署署長羅淑佩今日（2日）解釋，三隧在繁忙時段使用率達126%，已超出設計容量，不可只顧分流，還要壓抑過海用量，而豁免收費及全日劃一收費只會加劇西隧車流，期望新措施可以減少繁忙時段車流，鼓勵市民乘搭公共交通工具。



▼「三隧分流」新方案8.2實施 紅隧3.22情況▼



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羅淑佩在無綫節目《講清講楚》指出，明白不同時段、不同收費下，駕駛人士及持份者有不同意見，條例草案中會列明新收費，政府在通過法例後會，會審視運作情況，尤其本港復常後，機場運力增加，有可能作出調整，而繁忙時段加價，可令更多人選擇乘搭公共交通工具，有助壓抑過海車流，調整並不一定加價，亦有可能減價。

運輸署署長羅淑佩。（資料圖片）

指免收費及劃一收費只會加劇西隧車流

有意見認為可以三隧豁免收費，羅淑佩表示，三隧在繁忙時段使用率達126%，已超出設計容量，存有飽和問題，政府一定要壓抑過海用量，並非只有分流，根據模型及經驗，免費後反而會有更多車輛出現，這是不樂見；至於全日劃一收費，她指如果西隧定價太便宜，對新界西北造成影響，更多車輛出入於是無補，最終三隧齊塞。

政府多年來研究中區道路收費，羅淑佩認為，中環及觀塘塞車「坦白講係頭痛問題」，相信三隧新收費下，可以紓緩中環、灣仔及銅鑼灣非過海車龍，未來再研究是否推行電子道路收費。

已向75%約60萬輛車發「易通行」貼

政府早前計劃在青沙管制區全面實施「易通行」，惟因反響大而延期至5月7日，她表示，現時已向全港75%以上車輛，即約60萬發出車輛貼，當中六成約37萬輛已開通戶口。她稱，理解港人工作繁忙，即使有宣傳亦未必留意，未到實施日不感切身，未來會加緊宣傳和便利市民，重申「易通行」計劃不會延期，下階段會在三隧應用，8月收回西隧後立即啟用。