ChatGPT是人工智能AI聊天程式，你有任何問題問它，都都能立即回答，甚至能寫文章、菜單等。記者是次設計了3個不同背景資料的男女，分別向AI索取一周七日的減肥菜單，並給營養師點評。結果竟然是這樣....



記者實測三個案

個案一：男子、30歲、身高165cm，體重68kg、患有糖尿病



下圖為ChatGPT對這名男子之減肥建議，有一周七天的三餐和運動安排。例如星期一早餐有燕麥粥、藍莓和杏仁；午餐是烤雞胸肉沙律、晚餐是燉三文魚、蒸青菜和糙米飯。最後它會補充進行減肥計劃前，還是先諮詢醫生或營養師建議。

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個案二：女生、18歲、身高160cm、體重40kg



下圖為ChatGPT對這名女生之減肥建議。一開始指一個月要減肥3公斤時，AI並沒有阻止「我」，更為「我」計算每日需消耗的卡路里，直到我提出要減到30公斤時才出言阻止。

個案三：不給任何背景資料，單純向ChatGPT索要減肥餐單。



下圖為ChatGPT的減肥建議和餐單，明明無提供任何資料，但AI也計算出每日要消耗的卡路里。

過輕。（圖片來源：istock）

記者測後感 過輕仍給減肥建議難理解

三個個案中，ChatGPT給的減肥菜單都相差不大。但在個案二中我所設計的18歲女生，她身高160cm體重只有40kg本就過輕，但當「我」向AI提出，要在一個月內減3kg，並向它索取建議時，AI還是向我提供了減肥建議，直到「我」提出要減到30kg，它才「發現」我不能再輕下去，說無法提供減肥建議。這一點令我深深感覺到，AI尙未能如真人營養師般真實理解人類需求。

營養師評論 AI是好工具但無法深入

營養師蕭婉芹是Natural Plus首席營養師，亦是英國註冊營養學家。她直言對於那位BMI 15.6的18歲女生提出每月減磅3公斤直至30公斤，的確是很不合理的事。她欣賞AI的回應快速，但機械人始終不了解人類，方案比較單一，亦不能給用家更深層次的意見和見解。

「AI可以給予的是龐大的資訊庫分析，能夠非常快速地作出回應，利用A.I. 我們可以省卻很多數據分析和整合的時間，亦可以令資料蒐集時間更快更完整。但就需要用家完全了解自己所需，提出完整的指示去獲取所需的答案。」

AI.（圖片來源：istock）

但如以上所提供的不同案例所見，AI的方案比較單樣化，亦不會主動提問用家，從而給予用家更深層次的意見和見解。若果用家並非專業人士，盲目跟隨AI所回覆的餐單，有機會跟隨一個不合適自己的飲食方案，影響健康。相比之下，專業營養團隊會透過多角度的提問，着重整體了解個案的真正健康需要，以理性分析和溝通技巧去為個人度身訂造以整全健康為大前提的策略性方案。

營養師揭減肥女患病 AI難以替代

「英國註冊營養學家Kennie曾分享她其中一個案例，一位27歲的女生一直為自己不斷增磅非常困擾。她便跟這位女生進行重點減脂飲食跟進的同時，還會定期會面，這才發現女生有多囊卵巢症的症狀，立即建議女生到婦科醫生檢查了解，令這位女生能更認清自己的健康問題所在，及時去配合適當診治。這一點，AI就不能為用家提供及時的意見了！」

營養師（圖片來源：istock）

營養師蕭婉芹認為，想要健康、減肥的話，最有效的方法還先跟專業人士，如家庭醫生、營養師等詳細去了解自己。針對自己的健康狀況，生活環境和習慣等，尋找最合適的飲食營養方案，於營養師的指導下循序漸進去達到理想的健康目標。

資料來源：ChatGPT/營養師蕭婉芹