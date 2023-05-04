綜合發展區｜兩年一次檢討　6土地仍未落實長遠用途面積約4個維園

本港土地政策多年為外界詬病，多次被揭發有土地「曬太陽」多年仍未納入規劃動工。規劃署最新檢討全港103幅「綜合發展區」（CDA）用地，僅建議繼續檢視兩年前提出要檢討用途的10幅土地，其中6幅用地仍未有長遠規劃，納入北環線、新田／落馬洲發展樞紐、屯門東發展研究等，涉及的土地面積近76公頃，相等於3.9個維園。

值得注意的是，當中閑置年期最長的地皮，為屯門樂安排前海水化淡廠，是臨海「靚地」，規劃署兩年前已建議該處作住宅發展，惟兩年過去仍未開始改劃用途的研究，近期亦被納入作簡約公屋選址，而啟德亦有三幅CDA用地將興建簡約公屋，同樣在改劃為綜合發展區後，已閑置逾十年。



屯門樂安排前海水化淡廠用地已閑置28年，當局暫未有長遠規劃，將會用作發展簡約公屋。（Google Map截圖）

規劃署每隔兩年檢討已劃作CDA三年或以上的土地，該署最新的文件顯示，已檢視了103幅CDA用地，當中53幅位於新界、50幅位於市區。當局只建議，繼續跟隨兩年前報告提出的建議，包括檢視其中10幅用地，未再提出是否要檢討餘下CDA的用途是否需要更改。

上述10幅「繼續檢視」的CDA用地，大部份未有新的長遠規劃，分別是土瓜灣十三街、小欖樂安排前海水化淡廠、元朗牛潭尾潭尾軍營以南、元朗牛潭尾竹上園以東、元朗錦田朗夏以及元朗石湖圍前軍營。

當中佔地達9公頃的屯門樂安排前海水化淡廠，已閑置28年。規劃署前年的報告提到，此幅達半個維園大的「熟地」面積大，相信可帶來一定數量的住宅單位供應，惟兩年過去，當局今年第一季才就住宅發展的可行性研究進行招標，換言之連是否可以發展住宅的研究仍未開始。

樂安排土地最快8年後才知最後命運

值得注意是，樂安排前海水化淡廠亦已納入簡約公屋項目，預料約5,000個單位最快2026年才全數落成，加上5年營運期，即該地最快2031年後才能釋出地皮作其他用途。

另外，在繼續重新檢視的CDA地皮中，面積最大的是元朗牛潭尾潭尾軍營以南用地，面積達19.68公頃，相等於一個維園，該地連同「牛潭尾竹上園以東」及錦田朗夏的用地，均鄰近擬建的港鐵北環線。

當局預料，擬建北環線將可提升該區的發展潛力，故會在「牛潭尾地區的土地用途檢討」可行性研究結果，以及北環線最終設計出爐後，再檢討三幅用地的土地用途，三幅土地的面積合共達40.58公頃。換言之，上述三幅土地未來用途如何仍是未知數。

檢視兩年仍未有定案的土地，例如土瓜灣十三街及石湖圍前軍營，前者仍未知會否落實大規模重建計劃，後者則繼續閒置。

▼新世界「土地共享先導計劃」申請▼



朗天路一帶土地則有進展，其中兩幅鄰近屏山的用地，土拓署正進行可行性研究，預料研究報告可於今年內完成。當局會因應研究結果，審視改劃用地以作公營房屋發展。

而在永寧村以南的土地，部份地段為新世界發展去年申請提交作「土地共享先導計劃」的項目之一，行會已批出有關申請，預料可提供約4,020個公營房屋和1,600個私人住宅單位。規劃署文件指，餘下的土地仍未納入發展計劃，當局會考慮周邊土地用途和基建情況，進一步檢視其土地用途。

▼簡約公屋 啟德世運道選址▼



土拓署亦有就元朗丹桂村一帶進行公營房屋發展可行性研究，預料研究報告亦會在今年完成，當局將視乎結果審視丹桂村一帶的發展密度，換言之，可作公營房屋或土地共享計劃發展的CDA土地超過20公頃，比維園面積更大。

至於其餘93幅未提及要重新檢視用途的CDA用地，規劃署建議維持其中72幅土地的CDA用途。值得注意是，其中三幅位於啟德世運道的用地，最長閑置期長達15年。當局指，啟德發展仍在推展階段，應保留CDA用途，以達到規劃原意。不過，相關地皮近日已被房屋局納入簡約公屋計劃，涉及的10,700個單位，最快2026年底才全數落成。這些位啟德核心地帶的黃金地段，最快2031年才有望「開工」回歸CDA用途。

另外，荃灣馬頭壩道、比鄰爵悅庭的用地，規劃署在兩年前的報告建議改劃用途，最新報告指，鄰近的土地已改劃為商業用途，該地原本亦打算作商業發展，以作為鄰近工業區和住宅區的緩衝。

▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼

