跑馬｜「金鎗六十」富衛保險冠軍一哩賽第三度奪冠　暫計29戰25勝

馬會今日（30日）在沙田馬場舉行富衛保險冠軍賽馬日，一眾本地菁英跟來自英國、日本、澳洲及紐西蘭的馬匹在三項一級賽中同場交鋒，爭奪高達6,500萬元的總獎金。香港隊最終囊括三場一級賽的桂冠，其中星級賽駒「金鎗六十」在富衛保險冠軍一哩賽中，更創下三連冠紀錄，繼續成為香港賽馬史上贏得最多頭馬及獎金的賽駒。



5.4萬馬迷入場 應家柏：賽事對外展示「我做得到精神」

今年冠軍賽馬日的三場國際一級賽——主席短途獎（總獎金2,000港元，1,200米）、富衛保險冠軍一哩賽（總獎金2,000萬元，1,600米），以及富衛保險女皇盃（總獎金2,500萬元，2,000米），再次開放予海外賽駒參與角逐，跟本地佳駟一較高下。今日兩個馬場的入場人數高達54,007人，投注額為15.76億元。

馬會行政總裁應家柏在賽後表示，今天的賽馬日絕對是一場國際盛事，特别是在疫情後，很多人懷疑香港是否會重新出發，「今天的賽事就是香港對外展示，『我做得到精神』的最佳例子。」他形容今日賽事完全是世界一流水平，包括熾熱的現場氣氛與賽駒水平。」

「金鎗六十」贏得1140萬元獎金 累計1.48億

富衛保險冠軍一哩賽吸引了八匹一哩好手參與角逐，焦點是兩屆香港馬王「金鎗六十」，此駒自第7檔起步後留居前列位置，入直路後在何澤堯催策下發力上前，在300米處已經超越告東尼訓練的「加州星球」，最終以一個多馬位，擊敗同樣由告尼訓練的「美麗同享」與「加州星球」，取得其在港第25場頭馬，贏得1,140萬元獎金。

現年七歲的「金鎗六十」，創下此賽三連冠紀錄。牠現時是香港賽馬史上贏得最多頭馬（迄今29戰25勝）及獎金（1.4793億元）的賽駒，獲譽為香港歷來最優秀的賽駒，可謂實至名歸。

「金鎗六十」提早放暑假 年底復出出戰浪琴香港國際賽事

兩屆香港馬王「金鎗六十」背後是「華人鐵三角」組合，分別是馬主陳家樑、練馬師呂健威和騎師何澤堯而受到關注。練馬師呂健威說：「在香港這個競爭激烈的環境下，以華人團隊取得這項佳績感到份外振奮，我認為成功的關鍵是大家取得互信，一切以馬的福祉為大前提。」呂健威表示，「金鎗六十」跑畢今場之後，會安排此駒歇暑，而下一個目標將會是年底的浪琴香港國際賽事。

騎師何澤堯賽後表示，感激「金鎗六十」，「能策騎牠是我的榮幸。我為馬兒感到高興，也很高興看見大批觀眾前來支持牠。牠真的出色。牠一如既往跑出高水準，絲毫沒有退步跡象。」

財經事務及庫務局局長許正宇頒發富衛保險冠軍一哩賽的獎盃予「金鎗六十」的馬主、練馬師及騎師。

「浪漫勇士」兩個馬立拋離日本代表 再奪女皇盃

總獎金高達2,500萬元的一級賽富衛保險女皇盃，吸引七匹佳駟參賽，主隊代表「浪漫勇士」自第4檔出閘後，留居前列位置，入直路後，騎師麥道朗在外疊發力上前，在200米處率先透出，最終以兩個馬位之先，輕鬆力壓日本代表「先見」，成功衛冕這項一級賽，成為近20年來第二匹成功蟬聯此項錦標的佳駟。日本代表「先見」與英國代表「譽滿杜拜」分別跑入第二及第三位。

年僅五歲的「浪漫勇士」，由沈集成訓練，在港出賽12戰10勝，其中三場為一級賽，牠憑優秀賽績在世界馬壇奠定了中距離佳駟的地位。財政司副司長黃偉綸頒發富衛保險女皇盃予「浪漫勇士」的馬主劉栢輝、練馬師沈集成及騎師麥道朗。

「金鑽貴人」等三匹本地代表奪主席短途獎三甲

主席短途獎共吸引了八匹來自本地、英國及日本的短途好手參與角逐，大熱門是文家良訓練的「金鑽貴人」，牠自第6檔後，留居第二位，入直路後，潘頓催策坐騎發力上前，在300米處已經率先透出，最終大幅拋離對手三個多馬位奪冠，贏得1,140萬港元獎金。香港其餘兩匹代表「速遞奇兵」與「福逸」，則分別跑入第二和第三位。

「金鑽貴人」創下連勝香港速度系列全部三關賽事的佳績，更另外獲得500萬元的特別獎金，在港服役至今16戰12勝，贏得超逾4,800萬元獎金。此駒是目前香港評分最高的短途馬，今季已三勝一級賽，戰績彪炳。