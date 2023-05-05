冰協公開企業管治改善方案　改會章列主席、董事局責任　沒提國歌

香港冰球代表隊二月於波斯尼亞作賽後，主辦方賽後播錯國歌，冰協周四（4日）向港協暨奧運會提交11頁報告解釋事件。冰協最新更新報告，附上有關企業管治改善方案計劃，長達13頁方案無提及與處理國歌相關事宜，而方案列出會在章程細則中，加入主席及董事局成員的角色及職責、秘書處職責與任務及以委員會最低出席率等。



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冰協昨日近傍晚6時向港協提交11頁報告解釋播錯國歌事件，隨後更新報告內容，附上企業管治改善方案。長達13頁的方案中，並無提及與處理國歌相關的事項，但就早前港協指冰協執行委員會缺乏內部溝通、委員角色欠分工等指控，提出改善方案。

措施今年7.15生效

報告提及，冰協會在章程細則加入八項細則，當中包括加入執行委員會委員及主席角色與職責、秘書處職責與任務、取消委員資格程序，以及委員會最低出席率等。措施將於今年7月15日生效。

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新委員加入委員會 冰協將提供7日培訓以熟悉冰協運作

此外，報告亦就冰協運作上提出改善措施，例如有新委員加入委員會，冰協會提供7日培訓及簡報會，熟悉冰協運作等，新員工加入亦有類似安排，由資深職員介紹情況，認識冰協運作、會計及採購程序、兒童保障政以再反貪及平等機會條例等。另也已在網站上加設投訴方式。