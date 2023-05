冰協11頁報告交代事件　重申無輕視國歌　冀港協不再認為迴避問題

冰球港隊二月底在波斯尼亞作賽後,主辦方賽後播放國歌出錯,港協暨奧委會啟動暫停香港冰球協會會員資格程序,冰協今日(4日)於限期最後一日向港協提交全面書面解釋及企業管治改善方案,英文版報告長達11頁,先承認領隊關婉儀未有核實播放歌曲是否正確,但重申她已盡力希望親身檢查,但最終因場地及缺文書職員限制未能成事,報告又詳列她與大會聯絡日期、時間、對話內容,冰協希望港協不要再覺得冰協及關婉儀迴避問題。



報告又反駁港協上月對冰協「未尊重國歌」、「不情願及迴避」態度等指控,強調播錯國歌事件中或有疏忽,但冰協沒有迴避或不願服從港協要求,重申並無輕視播錯國歌事件及維護國家尊嚴的重要性。企業管治方面,冰協同意永遠有改善空間,已將詳細改善方案的信件交予港協。



▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



冰協同意管治永遠有改善空間 詳細方案連信件已交港協

港協今晚近6時接獲冰協報告,冰協亦於相若時間公開長達11頁報告。報告承認領隊關婉儀未有核實播放歌曲是正確,並稱不論她在事件中有多麼無意及忙碌(no matter how unintentional and how busily),亦認為在事中有改善之處可供日後參考。惟公開的報告沒有列出改善管治方案內容,只提到冰協同意永遠有改善空間,已將詳細方案連同信件交予港協。

▼4月9日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠▼



+ 3

報告稱由於資源有限,冰球隊未能聘請醫療人員或其他助教隨隊參賽及協助領隊關婉儀,港隊主教練當時亦因天氣惡劣因素,延誤到達當地。關婉儀必須要解決選手健康問題,並跟進選手裝備事項,更需親自與大會職員確認其陣容等。

報告指出,關婉儀除了需要出席領隊會議外,更在抵達當地第一個晚上參加教練會議及相關醫務會議,時間相當緊迫,又指她當時慎重考慮到國歌狀況,故已向波斯尼亞冰球協會職員Mirzet Hodzic提出核實國歌準確性,現場亦因缺乏文書職員,故她最終未能再見到對方,因而無法親自核實。報告更稱為公平起見,已列明關婉儀在事件中,與大會聯絡人聯絡時間及細節等。

▼4月11日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠後抵港▼



+ 5

▼3月24日 港協暨奧委會召開董事局會議討論冰協國歌事件▼



+ 4

冰協從未不願意或迴避港協要求 也從無輕視維護國家尊嚴的重要

報告再次反駁港協上月4日對冰協作出的「不尊重國歌」、對事件持「不情願及迴避」態度,形容對指控感到震驚,並再次作出四點澄清,包括冰協從未有不願意或迴避(unwilling and evasive)有關港協的要求、冰協一直與港協保持合作及溝通、冰協亦從未輕視播錯國歌事件,以及從無輕視維護國家尊嚴的重要。

冰協指港協沒明確指出沒交什麼資料 反問:哪冰協從何得知要哪些資料?

對港協稱冰協沒有交齊資料,報告認為說法不公平,反指港協未有告之冰協需要哪些資料,認為港協若有特別要求,應告之冰協需在哪方面提交更多資料,更反問:「冰協從何得知要哪些資料,或哪些必要資料尚未提供?」

▼3月23日 冰協主席現身與港協暨奧委會管理層會面▼