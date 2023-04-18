播錯國歌｜政府終更新網站　可直接下載國歌毋須連結中央政府網站

不同港隊在參加國際體育贏得比賽後，接連發生播錯國歌事件，早前有指其中一個問題，是海外主辦單位倘按照官方連結下載國歌有困難。政制及內地事務局周一（17日）終於更新國歌網頁，頁面的中、英文版本，均可直接提供國歌檔案供下載，不再連結至中央人民政府網的簡體版面，方便不懂中文人士使用。



港協暨奧委會去年向所有體育總會發出指引，提供下載正確國歌連結，並連接至中央政府網站，不過，海外主辦方要下載正確國歌難。因為根據舊版的政制及內地事務局的國歌網頁，國歌檔案的連結會開啟中央人民政府網站，語言是簡體中文，轉語言至英文後卻會跳回主頁，要找到下載正確國歌的頁面不容易。

政制局昨日更新網頁，英文版頁面直接提供國歌檔案的連結，並提供「mp4」和「mov」版本供下載，比以往更方便外地使用者。



而以往在網頁下載國歌後，亦有機會因為輸入法或電話語言的問題，令檔案名稱變成亂碼；如今則正修正亂碼問題，檔案名稱顯示為國歌的普通話拼音「guoge」。



《香港01》正向政制局查詢更新網頁的原因。

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自去年底，多項國際體育賽事出現播錯國歌情況，港協其後發出國歌國旗指引，提供國歌連結以供下載，不過亦難避免出錯。最近一次是本港男子冰球隊，今年2月在波斯尼亞作賽，主辦方在賽後播放國歌時，誤播《願榮光歸香港》的反修例歌曲。波斯尼亞冰球協會接受傳媒查詢時曾指，由於收到的國歌連結為中文版本，負責人員難以找到國歌檔案，所以自行在網頁搜尋下載。



港協暨奧委會本月初啟動暫停冰協會員資格的相關程序。港協指，審視冰協初步報告後，認為冰協無按指引處理國歌，又批評冰協領導層應對事件態度迴避，要求一個月內提交全面書面解釋，和企業管治改善方案。港協一旦落實暫停冰協會員資格，有機會削減撥款作懲處。

國歌檔案名稱現已正修正亂碼問題，顯示國歌的普通話拼音「guoge」。(政制局網頁)

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