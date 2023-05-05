規劃署檢視6幅空置校舍長遠用途　4幅擬改劃發展住宅

本港土地問題嚴重，卻一直有土地被「曬太陽」多年仍未納入規劃。規劃署繼早前完成檢視綜合發展區後，今日（5日）再更新經中央調配機制檢視的空置校舍用地報告，當中檢視6幅空置及即將空置校舍的長遠用途，包括一幅屬於私人土地的深水埗聖道書院。6幅已檢視的校舍中，有4幅的全部或部份用地建議作住宅用途，當中觀塘的前葛量洪教育學院校友會觀塘學校和北區東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校）將發展公營房屋。



規劃署最新檢視6幅空置及即將空置校舍的長遠用途，當中有5幅位處政府土地、1幅位處私人土地。該署建議其中3幅用地用作房屋發展，包括觀塘區的前葛量洪教育學院校友會觀塘學校（現為基督教聖約教會堅樂第二小學）、北區的東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校）和離島的佛教慧因法師紀念中學，前兩幅地長遠將作公營房屋發展，後者側現為私人土地，有待交還給政府作房屋發展。

另外兩幅作政府、機構或社區用途（GIC），包括長洲公立學校和深水埗區的聖道書院，前者在有待落實長遠用途期間，可租用作短期用途，後者則由座落是私人土地上的空置校舍。

最後一幅檢視的土地為南區的香島道官立小學，該校舍即將空置，校舍北部將劃為住宅用途，南部則為GIC用途，現有待處理長遠用途的建議。

規劃署指，由2011年實施中央調配機制，至今已先後檢視了共256幅空置／即將空置校舍，其中164幅已善用作／將用作包括公共房屋及各種政府、機構或社區用途。另外43幅用地可供申請作社區、機構或非牟利用途。值得注意的是，至今仍有兩幅空置校舍用地仍未能提供使用，包括觀塘的香港道教聯合會雲泉學校，以及大埔東莞學校，惟清單中未有如去年一樣，交代原因。

餘下47幅用地則全部或大部份屬於私人土地，其未來使用一般由私人土地擁有人經參照適用的法定規劃用途及地契條款決定。