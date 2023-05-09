中暑指引｜推出到實行相隔僅一週　建造商會：實際執行上非常困難

勞工處下周一（15日）將推行《預防工作時中暑指引》，基於暑熱指數，將發出黃、紅、黑三個級別的工作暑熱警告，工友可按其指引有休息時間甚至停工。



香港建造商會執行總監梁敬國今早（9日）批評，指引複雜，不同工種有不同的休息時間，實際執行非常困難，因地盤的工序一環扣一環。他透露，商會曾向勞工處建議採用更簡單的安排，惟未獲對方正面回覆，直言對於昨日便宣布中暑指引即將實施感突然，今午會就相關指引開會討論實際安排。



勞工處昨推出的《預防工作時中暑指引》將於下周一（15日）推行，新指引下，不同工種的工友可按其指引有休息時間甚至停工。不過，措施推出後備受爭議，香港建造商會執行總監梁敬國今在港台節目《千禧年代》中表示，商會十分認同設有《預防工作時中暑指引》，惟現時的指引複雜，實際執行會有極大困難。

工盤工序一環扣一環 一停工令運作困難

他解釋，地盤涉及的工友人數眾多，少至百多人大至千多二千人，要工友知道自己的工種屬什麼工作量的份量是很困難，加上地盤的工序一環扣一環，「我做完依個，B就要做A完成的工序。如你做做下停咗，就會一路停一路停，運作會好困難。」

他透露，商會曾向勞工處建議採用更簡單的安排，如參考國內般，當溫度去到某個溫度則全面停工，惟未獲處方正面回覆。他直言，對於處方昨日宣布實行中暑指引感突然，已立即向政府官員查看具體安排是如何，「咁短時間要去行一套比較複雜嘅指引，而我哋（獲）通知嘅時間真係得琴日先知咁行，我哋相信一般運作都唔係咁安排。」

建議用溫度為停工標準惟未獲接納

他表示，商會今午會就相關指引開會討論實際安排，現時未有實際操作的方案，「講笑咁講，唔通裝個大聲公喺個地盤度，天文台一宣布黃，我就即刻大力宣布，好似警報系統咁，依加黃色喇，唔該你睇返自己咩工種睇下休息幾多。」他亦指，發出紅及黑兩個級別的工作暑熱警告的日子不多，「一年得幾日不如直接停工」，而業主亦要相應給回相關日數供工友趕回進度，「要安全，就要付出一定金錢同時間。」

清潔工分散工作 難逐一通知停工

香港物業服務聯盟主席甄韋喬同樣表示，暫未知如何實行相關指引，會再與政府工作人員溝通。他表示，由於清潔工平時工作時須分散到不同地方，如何去通知他們有一定難度，如天文台可以盡早通知何時會發出工作暑熱警告會更加好，「可以打電話通知但不太方便，有可能要打成百幾個電話。」他又補充，清潔工沒有地方可以予他們休息，故亦須與管理公司及政府相討可以如何增加休憩設施。

他表示，不排除工友需要超時工作或在翌日趕回因休息而延誤了的工作進度，故希望政府的外判合約可以在招聘人手比例可以有所增加，令整體運作可以更加順暢。

勞聯立法會議員林振昇則表示，新指引比以前指引改善了不少，惟非以氣溫作為停工標準，容易令工友疑惑，希望處方在實施期間可以繼續檢視指引。他又擔心，暑熱指數未必能反映真實酷熱情況，以機場工作的工友為例，其工種雖未屬十分勞動，惟其工作環境會較普通環境高出三至四度，變相令有需要工人失去休息時間。

議員憂僱主未能妥善執行

他亦提到，指引指出如僱主做相應措施令工地更加清涼，可以減少工友就指引可獲得的休息時間，擔心如有僱主未有妥善執行相應措施時工友或未必可以受惠，「僱主可能喺好大嘅場地，求其整咗兩把風扇，好多工友都吹唔到嘅，但僱主又當自己做咗，滿足咗勞工處嘅要求，可以減休息時間。」