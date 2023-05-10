公屋富戶政策｜江玉歡倡縮短暫住期　重符資格亦須遷出免資產轉移

消息指房委會早前舉行集思會，檢討公屋富戶政策，當中提到有一半持有「定期暫准居住證」的富戶（即入息資產超額住戶，需在指定期內遷出），會利用12個月「暫住期」趁機轉移資產建議收緊年期。立法會選委會界別議員江玉歡今（10日）在電台節目贊同要檢討有關政策，她不同意完全取消12個月「暫住期」，但建議有關人士在「暫住期」即使重新符合入住公屋的資格，「暫住期」後亦不應再住公屋：「（給予暫住期）搬屋都要時間......堵截啲人唔好突然變窮光蛋。」



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據了解，房委會早前開會討論收緊公屋富戶政策，當中其中一個關注點是防止超出富戶政策要求的公屋租戶可以透過12個月的「暫住」期間轉移資產，以重新符合入住公屋的資格。

江玉歡：堵截啲人唔好突然變窮光蛋

江玉歡今在電台節目時表示，贊同要檢討相關措施，但不同意完全取消12個月「暫住期」，認為可以縮短至3個月至半年左右，「始終搬屋都要時間」。她亦建議可以規定即使在「暫住期」重新符合入住公屋的資格，亦不應給予有關「富戶」再住公屋，「堵截啲人唔好突然變窮光蛋。」

立法會議員江玉歡贊同檢討公屋富戶政策。（資料圖片／梁鵬威攝）

她又提到，公屋停車場不時會見到「靚車」，料屬於公屋的租戶，認為此證明房委會未有守好審查租戶的入息及資產。她認為，現時公屋「難入難出」，認為增加公屋供應市民無需等長時間才可以上樓後，可探討收緊公屋租戶入住10年內毋須作資產申報的安排，以及收緊「富戶政策」的入息限額和總資產限額，「等要等好耐，入咗去就發達，𠵱個觀念係唔可取。」

據現時房委會富戶政策，公屋租戶在入住10年後，才須申報資產，隨後每2年申報一次，若租戶的入息及／或資產限額超出富戶政策要求，房屋署將會發出遷出通知書，但可酌情批出「定期暫准居住證」，讓相關富戶繼續暫住最長12個月，然後會要求入息或資產不符要求住戶立即遷走。