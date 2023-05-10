易通行｜無貼車輛貼都可自動繳費　有貼卻未必可以　關鍵在開帳戶

數度延期的不停車繳費服務「易通行」周日（7日）正式於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道）實施，運輸署多次提醒車主需在汽車上貼上車輛貼，並開設「易通行」帳戶及綁定付費方法；不過《香港01》實測發現，即使未貼上車輛貼，只要已開設「易通行」帳戶，其實都可如常自動繳付隧道費。

究竟車輛貼是否必須？事實上，單以順利付款而言，車輛貼未必是最關鍵因素。早前運輸署署長羅淑佩透露，有部份車主貼上車輛貼後，卻未開設「易通行」戶口，或者未鄉定付費方法，結果同樣未能付款。換言之，即是無貼，但有戶口可以順利付款；反之只有車輛貼卻未開設戶口，就仍未能夠付款。不過值得注意的是，政府的目標是，日後強制所有車輛必須使用車輛貼。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，之前同樣未知悉系統可單憑識別車牌收費，但始終認為車輛貼屬雙重保證，不應只依賴系統的車牌識別技術，「唔好以為佢（車輛貼）廢廢地就唔貼」。



▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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自動車牌識別技術準繩度較車輛貼低0.5個百分點

《香港01》實測發現，即是沒有車輛貼，只要完成開設「易通行」帳戶，並綁定付款方式，在駛經青沙管制區時，同樣可以自動繳付隧道費。

「易通行」本身透過收費裝置「龍門架」的無線射頻識別技術（RFID），並配合自動車牌識別技術運作。根據服務供應商快易通公司的介紹，RFID的準繩度超過99.5%、自動車牌識別技術（包括車頭車尾的車牌）則為99%。

▼「易通行」RFID天線▼



過往運輸署多次提醒車主申請車輛貼，但原來車輛貼並非成功自動繳費的最關鍵因素。羅淑佩於「易通行」實施當日回應記者時提到，當中早上有約5,000輛貼上車輛貼的汽車駛過青沙管制區，雖然大部份成功自動繳費，但亦有部份人出不同問題，包括未開設戶口、開設了戶口卻未綁定付費方法，以及綁定付費方法後，卻未為戶口充值。在這情況下都要在14日內補交，逾期罰款。

易通行「龍門架」設有16支閉路電視，用途包括追收未有車輛貼汽車的隧道費。（梁鵬威攝）

反觀，記者實測時雖未有車輛貼，但由於已開設帳戶並綁定付款方式，結果系統同樣可透過自動車牌識別技術，成功識別汽車，並收取隧道費。即與車輛貼相比，其實「易通行」帳戶及付費方式，反而更是現階段的付款關鍵。

▼手機App設定付款方式教學▼



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運輸署長有權強制使用繳費貼

不過需要注意，運輸署要求車主貼上車輛貼並非完全沒有原因。署方回覆時便指，安裝車輛貼後，系統可以更準確感應車輛，並收取隧道費，否則可能加重後勤職員的核查工作。另外，早在推出措施之前，政府便訂下目標，日後強制規定所有車輛必須使用繳費貼（包括車輛貼及車種貼），以自動付款方式繳付隧道費。當時的立法會文件透露，署方會視乎繳費貼的普及程度及當時情況，當所有收費隧道全面推行「易通行」後，署長可在指明日期，實施強制使用繳費貼。據署方早前指，目標是今年內全面推出「易通行」。

陳恒鑌：唔好以為車輛貼廢廢地就唔貼

陳恒鑌表示，本身知道「易通行」系統設有自動車牌識別技術運作，但不知悉原來系統可單靠車牌收費。不過他認為，既然申請「易通行」帳戶前，本身就需要申領車輛貼，因此應該在車輛上安裝車輛貼。他續指，RFID及車牌識別技術屬於雙重保證，安裝車輛貼始終有利車主，以免系統出錯未能成功識別，「唔好以為佢（車輛貼）廢廢地就唔貼」。

運輸署回覆查詢時表示，「易通行」系統能準確地偵測車輛貼和車牌影像，並向車主收取隧道費，而若車輛無安裝車輛貼，而其被擷取的車牌號碼影像不夠清晰，例如車牌號碼上有污垢或被遮蓋，以致系統未能以辨識車牌技術收費，隧道費服務商便會安排人手核對車牌號碼，並向車主收取隧道費。該署強調安裝車輛貼能有助「易通行」系統，更準確感應和收取隧道費，車主亦會較快收到通知。