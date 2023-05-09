易通行｜車輛貼多餘？　實測無貼行青沙管制區　都識帳戶自動扣錢

數度延期的不停車繳費服務「易通行」本周日（7日）正式於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道）實施，運輸署不時提醒車主，盡快申領車輛貼及開設「易通行」帳戶。然而，《香港01》實測，原來毋須貼上車輛貼，只要完成開設「易通行」帳戶，並綁定付費方法，系統同樣可以自動收取隧道費。

網上亦有不少司機有同樣體驗，即使沒有在汽車張貼車輛貼，但系統同樣會自動從其「易通行」帳戶收取隧道費。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，「易通行」收費裝置「龍門架」，除了以無線射頻識別技術（RFID）識別車輛，亦設有自動車牌識別技術發揮同樣功能，因此可以如常收取費用。不過他亦提醒：「最好就有貼（車輛貼）啦，因為無貼準繩度會低啲」。

運輸署表示，車輛經過時，系統會讀取車輛貼及車牌資料，並按「易通行」戶口的預設繳費方式收取隧道費，但強調安裝車輛貼可令系統更準確地感應車輛。



▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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過隧道半小時後收通知已自動繳費成功

《香港01》實測乘坐沒有車輛貼的私家車，來回駛經青沙管制區。車輛雖然未有貼上車輛貼，但本身有申領車輛貼，亦已開設「易通行」帳戶，並綁定了以付費方式，自行為帳戶充值。

記者今晚乘坐該無貼車輛貼的車輛，經青沙公路駛入沙田，經過隧道前的「龍門架」，「易通行」的手機應用程式在32分鐘後彈出通知，稱已從車輛登記的戶口中收取8元隧道費，而回程則約14分鐘便收到同一個「自動繳費成功」的訊息，證明無車輛貼一樣可行。

▼車輛貼的建議安裝方法▼



運輸署一度因車輛貼供應問題押後實施

過往運輸署多次提醒車主貼上車輛貼，而之前「易通車」數度延期的其中一個原因，便是由於電子晶片供應問題，加上疫情影響物流，令車輛貼未及到港。

▼手機App設定付款方式教學▼



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方保僑：自動車牌識別技術可識別車輛

網絡上愈來愈多車主同樣反映，即使沒有貼上車輛貼，系統都自動於其「易通行」戶口收取隧道費。對於上述情況，方保僑表示，「易通行」透過RFID，並配合自動車牌識別技術運作。他指在技術上，假如RFID感應器未偵測到車輛貼，便可以利用自動車牌識別技術，識別車輛，再於其「易通行」戶口收費。

▼「易通行」RFID天線▼



既然如此，車輛貼還是否必須？方保僑表示，兩者並用會更可靠，只靠車牌的準確度可能較低，「最好就有貼（車輛貼）啦，因為無貼準繩度會低啲」。若只用RFID技術，他亦指部份車主使用靜電貼，但系統的電波並不強，而且發射器安裝於收費裝置「龍門架」的頂部，較一輛巴士為高，假如車輛高速駛過，又有靜電貼阻隔車輛貼，系統便有可能無法成功偵測。

易通行「龍門架」設有16支閉路電視，用途包括追收未有車輛貼汽車的隧道費。（梁鵬威攝）

▼4月4日 運輸署長籲勿用靜電貼貼易通行車輛貼▼



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李耀培：並未知悉原來有「易通行」帳戶便可

香港汽車會會長李耀培表示，並未知悉原來只要有「易通行」帳戶，就算沒有車輛貼都可成功自動繳交隧道費。他續指，技術上而言，其實只要成功讀取車牌，便會讀到行車證，包括車種的資料。不過他認為，這並非好習慣，長遠而言始終應有車輛貼，之後其他措施，例如「不同時段不同收費」都需要利用車輛貼。

運輸署：安裝車輛貼可更準確感應車輛

運輸署表示，車輛經過時，系統會讀取車輛貼及車牌資料，然後系統會按「易通行」戶口的預設繳費方式，收取隧道費。署方指，安裝車輛貼後，可令系統更準確地感應車輛，尤其是多車的隧道，都可以準確地收取隧道費。

署方建議車主完成「易通行」三步曲，即：（1）安裝車輛貼、（2）開立「易通行」戶口及（3）設定自動繳費方式，以盡享「易通行」的便利。

▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼

