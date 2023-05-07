易通行｜無「車輛貼」車主直行直過　10分鐘內收短訊提補交隧道費

不停車繳費服務「易通行」今日（7日）清晨5時在青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）率先實施。新措施實施後，駕駛者在車上貼上車輛貼，並綁上「易通行」戶口，及選定付款方式後，便可以自動繳交隧道費；如駕駛者未貼上車輛貼，雖然不能自動繳款，但同樣應直駛過收費亭，不應停下，之後再補交隧道費。

記者接觸到一名尚未領取「車輛貼」，又沒有申請「易通行」帳戶的車主。他今早直接駛過青沙管制區，大約8分鐘後收到短訊提醒，指可於「易通行」網站或應用程式繳交隧道費。

運輸署署長羅淑佩表示，仍有約一成半車主未領取車輛貼，呼籲盡快領取。她又指，假如長期拖欠隧道費，除了會被徵收隧道費，當局更可能控告車主。



▼5月7日 青沙管制區率先實施「易通行」▼



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平日少經青沙管制區

家住沙田區的Terry平日會駕駛電單車代步，今早11時多駛過青沙管制區，惟電單車未貼上「車輛貼」；他本身亦從未申請過「易通行」帳戶。他表示，平時主要行駛其他隧道，甚少途經青沙管制區；加上原本6月才續牌，故此一直未特意申領「車輛貼」，「唔想專登整」，打算續牌時才一併申請「易通行」。

「無貼」駛過收費區後 8分鐘收繳費通知

Terry在駛過青沙管制區的8分鐘後，收到來自「易通行」的短訊，指他今日較早前駛過青沙管制區，需要支付8元隧道費，假如未開設「易通行」戶口，或未設定自動付款方式，就應透過「易通行」網站或程式繳費；反之，如已設定自動繳費方式，則會收到繳付通知。由於工作關係，Terry仍未補交隧道費，截至傍晚6時30分前，他都未再收到其他短訊通知。

Terry駛過青沙管制區不久後收到的短訊，提示他要繳費。（受訪者提供）

事實上，Terry並非孤例，據羅淑佩今日指，現時仍有約15%車主未領車輛貼，按全港80萬輛登記車輛計算，即仍有12萬人未有車輛貼。不過正如青沙管制區收費廣場的現場指示，車輛無論是否已貼上車輛貼，其實都毋須停車，應該直接駛過收費亭。

運輸署：系統可核查未繳費車輛

不過直接駛過不代表毋須繳交隧道費，羅淑佩表示，系統可核查未繳付的車輛，並向車主發出繳付通知，如七個工作天後仍未繳款，會再發通知提醒；假如14天都未繳交，車主便要繳交175元附加費；再21天後都未支付，車主便須額外再支付350元的附加費，「再之後都唔交呢，我哋就真係會採取法律行動，去控告呢位車主」。

Terry認為，「易通行」可省卻停車繳費的時間，提高行車流暢度，有助紓緩塞擠問題，期待於其他隧道實施，並笑言會盡快申領車輛貼。