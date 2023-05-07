易通行｜的士司機連收4短訊　資訊混亂：繳費不成功變成功

不停車繳費服務「易通行」今日（7日）率先於青沙管制站（尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道）實施，途經車輛要使用「車輛貼」感應裝置以繳費，毋須停車，因行業所需，的士司機則每人使用一張「司機卡」繳費。

在實施的首天，有的士未及貼上「車輛貼」，司機又未有下載「易通行」手機應用程式，無法得知是否成功繳費，亦有的士司機接獲的繳費通知前後不一，令其大感混亂。另外，有的士車行向司機收取20元「行政費」，司機變相支付140元方能開工。



的士屬於商用車類別，車主或車行可安裝「商用車司機卡底座」，司機則購買「商用車司機卡」，於開工前把自己的「司機卡」放入「底座」，配合車上已安裝的「車輛貼」，的士行經收費政府隧道時，系統可偵察「司機卡」並從司機的「易通行」戶口所綁定的付款帳戶中收取隧道費，收工時則需把「司機卡」取回，留給下一更司機放置自己的卡。

訊息一度說繳費不成功 隨後又說成功

吳先生今日駕駛首次貼上「車輛貼」的士走過尖沙隧道，收工後一直未知能否成功繳費，「又冇以前嗰啲有紅綠燈，冇影呀嘛，過咗好似冇嘢咁樣」。他說，本來已於「易通行」帳戶內增值100元，但他接連收到由「易通行」向他手機發出的4個訊息，第一個訊息通知駛經隧道的時間以及列明應繳隧道費用，其後很快收到第二個訊息，指「自動繳費不成功」，但幾分鐘後又收到第三個訊息，通知「已成功透過指定儲值戶口繳費」。

扣掉8元即提示結餘低

第四個信息則提醒「指定儲值戶口餘額現已跌至你指定的最低結餘水平」，令他感到很疑惑，「我第一次入咗100蚊，扣咗8蚊，仲有90幾蚊，有排啦。」

位於長沙灣的順安車行一向提供出租的士服務，負責打理車行的方先生指，申請「司機卡」對於的士司機而言頗為麻煩，「好多都唔知啲程序」，後來車行統一為轄下過百輛的士、逾50名司機申請「車輛貼」及「司機卡」，並且安裝「卡底座」。不過，至今會否有司機過隧道後未能成功繳費，仍未知道，車行要再作了解。

負責打理車行的方先生指，仍有一至兩輛的士尚未有「車輛貼」，

記者巧遇有司機收工交車，便向方先生反映其駕駛的士沒有「車輛貼」，只於底座上放上「司機卡」，由於司機尚未下載「易通行」應用程式，所以未知能否成功繳費。方先生回應，可能申請資料不正確或者有所遺留，所以運輸署未有寄出「車輛貼」，坦言「啱啱開始都有啲混亂」，目前尚未知道運輸署會何時補發「車輛貼」。

有車行向司機額外收20元「行政費」

另一司機陳先生透露，車行為其辦理所有「易通行」所需手續，他需要繳交20元予車行作為「行政費」，連同本身「司機卡」的120元費用，「易通行」實施反而令需額外負擔140元。



他批評，政府一下子停用收費亭的現金付款方式，改用「易通行」後卻由司機埋單，令他甚感不滿，「我唔明點解私家車唔需要畀錢，的士要畀錢」，「基本上應該都係政府畀㗎喇。你要求我，我覺得佢唔公平呀。」