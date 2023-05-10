易通行｜運輸署收34宗收費投訴　4宗人手核對問題車牌出錯收錯錢

不停車繳費服務「易通行」本周日（7日）於青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道）實施，有車主發現即使未有駕駛通過青沙管制區，卻接獲通知帳戶被扣除費用。運輸署今日（10日）公布，署方隧道費服務商首三日接獲34宗與隧道收費相關的投訴，包括車主稱未曾駛經青沙管制區但收到繳費通知，或稱其車牌號碼懷疑被非法盜用，如證實屬人為錯誤，受影響的車主會獲退回錯收的隧道費。



《香港01》實測發現，即使車輛不貼上車輛貼，只要已開設「易通行」帳戶亦可自動繳付隧道費。運輸署表示，未有安裝車輛貼車輛駛經隧道，「易通行」系統會依靠車牌識別技術偵測車牌號碼，若被擷取的車牌號碼影像不夠清晰，隧道費服務商則會安排人手核對車牌號碼後才向車主收取隧道費，據統計人手核對的個案中出現人為錯誤有4宗。



▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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車主投訴無行青沙都扣錢 無貼車輛貼仍可自動繳費

《香港01》昨日（9日）報道，有車主本周日未駛經青沙管制區，卻接獲通知已成功收取隧道費，懷疑車牌被盜用。另實測發現，車輛不貼上車輛貼來回駛經青沙管制區，亦可自動繳付隧道費，只要已開設「易通行」帳戶，並綁定了以付費方式，以及已為帳戶充值，費用亦會從帳戶扣除。

運輸署回覆查詢表示，「易通行」系統經多重認證才會向車主收取隧道費。系統會讀取車輛貼，並偵測車輛的前車牌和後車牌號碼，相關資料會傳送至後端系統，如有需要，會進一步核對有關車輛在運輸署牌照系統的車輛類別資料，經核實後才向車主收取隧道費。

系統無法自動辨識有污垢或被遮蓋車牌

運輸署指，本周日起實施以來，運輸署和隧道費服務商一直密切監察系統的運作。「易通行」系統能準確地偵測車輛貼和車牌影像，並向車主收取隧道費，惟部份車輛未有安裝車輛貼，系統則會依靠車牌識別技術偵測車牌號碼，若被擷取的車牌號碼影像不夠清晰，例如車牌號碼上有污垢或被遮蓋，以致系統未能自動辨識車牌，隧道費服務商會安排人手核對車牌號碼後，才向車主收取隧道費。

根據隧道費服務商的紀錄，人手核對的個案中出現人為錯誤有4宗，佔整體個案的0.01%。

▼「易通行」RFID天線▼



投訴無駛經都被扣款或懷疑被非法盜用車牌

運輸署續指，截至昨日（9日）共有約16萬輛車駛經青沙管制區，運輸署及隧道費服務商收到與隧道收費相關的投訴有34宗，包括車主稱未曾駛經青沙管制區但收到繳費通知，或稱其車牌號碼懷疑被非法盜用等。

運輸署表示，會與隧道費服務商現正仔細調查和跟進每宗個案。如證實車輛遭非法盜用車牌，或在人手核對過程中出現人為錯誤，受影響的車主會獲退回錯收的隧道費。

運輸署呼籲車主安裝車輛貼：更準確感應和收費

運輸署表示，易通行系統剛投入運作，會繼續密切監察系統運作，並聯同隧道費服務商不斷完善系統，呼籲車主安裝車輛貼，並指安裝車輛貼會令易通行系統更準確感應和收取隧道費，車主亦會較快收到通知。