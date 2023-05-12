醫管局證粵男捐贈造血幹細胞運抵港　將盡快為合適病人安排移植

內地傳媒報道，一袋由廣東一名男子捐贈的造血幹細胞周四（11日）運抵香港，令香港白血病患者受惠將可接受造血幹細胞移植（骨髓移植），為疫情以來內地首次境外骨髓捐獻。香港醫管局證實消息，指有來自內地的造血幹細胞早前運抵，會盡快為合適病人安排移植。



香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，過往醫管局亦有安排捐贈及移植造血幹細胞，疫情前每年約有十個境外捐獻個案。截至2023年3月，香港有逾169,000人登記成為志願骨髓捐贈者，但李卓廣表示，要找到完全吻合無血緣捐髓者一般只有五千至一萬分之一機會，若是罕見白血球組織型，機率更少於十萬分之一。



紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指，疫情前香港每年約有十個境外造血幹細胞移植個案。（資料圖片／歐嘉樂攝）

內地傳媒《羊城晚報》報道，一名廣東男子周四（11日）捐造血幹細胞來港，為疫後首次內地首例境外骨髓捐獻。醫管局回覆查詢時證實消息，指有來自內地的造血幹細胞早前順利運抵本港，局方會盡快為合適的病人安排移植。

醫管局指如香港未能尋得吻合捐贈者 資料庫會聯絡全球提出尋索捐贈者

醫管局指，一向有既定機制安排捐贈及移植造血幹細胞移，而香港骨髓捐贈者資料庫亦致力為本地及全球需要接受造血幹細胞移植的患者搜尋合適的捐贈者。據現時機制，當有嚴重血病患者需要骨髓移植時，資料庫會尋找脗合的捐贈者，如在香港未能尋得吻合的捐贈者，資料庫會嘗試聯絡全球各地的資料庫以提出尋索捐贈者的申請。

醫管局證實有來自內地的造血幹細胞運抵本港，會盡快為合適的病人安排移植。（資料圖片）

紅十字會李卓廣：疫情前每年約有十個境外移植個案

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，在資料庫設立後，很早期已有安排境外捐贈及移植造血幹細胞，而疫情前每年約有十個境外移植個案，「10宗入嚟，10宗出去」，惟疫情下交通來往受阻，令到數字有所減少。

香港有約17萬名志願骨髓捐贈者已登記

截至2023年3月，本港已有逾169,000人登記成為志願骨髓捐贈者，當中698人已作出捐贈； 亦已成功為1,269位本地及海外病人尋獲合適的造血幹細胞作移植治療。登記成為志願骨髓捐贈者的數字不少，為何仍需要境外移植呢？

李卓廣指無血緣捐髓吻合率僅五千分一至一萬分一

李卓廣解釋，要找到完全吻合的無血緣捐髓者一般只有五千至一萬分之一機會；若是罕見的白血球組織型，機率更少於十萬分之一，故要找到合適的捐贈者相當困難，至於個案的輸候時間則要視乎病人的病情決定。