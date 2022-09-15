淋巴癌婦瀕臨死門關　獲年輕人無私捐骨髓展第二人生：覺得係奇蹟

骨髓移植重燃生命希望。淋巴癌病人譚女士與身旁的年輕人Dicky，今日（15日）雖是首次相見，但已是萬般滋味在心頭。「點解你可以咁偉大、無私奉獻，明明我地未見過面㗎喎」，四年前的骨髓移植，將兩人命運相牽，亦令徘徊死亡關門口的譚女士戰勝病魔，她回顧時亦不免眼泛淚光。Dicky則笑謂不足掛齒，認為是上天安排，「成功配對係萬分之一機會，最緊要幫到人。」



香港紅十字會輸血服務中心表示，骨髓移植需求殷切，盼更多有心人作骨髓移植登記。



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今年60歲出頭的譚女士，自2013年患上淋巴癌，期間一直接受化療及標靶治療，以穩定病情，豈料2017年再度復發，醫生指需尋找合適骨髓移植，始能續命。

「最初係先搵咗我兩個家姐，但無咁好彩，啲骨髓唔吻合。」希望瞬間幻滅，譚女士唯有向無血緣骨髓捐贈者資料庫尋求協助，「嗰陣繼續做化療，都做到身心疲勞。」

成功配對感覺似奇蹟：生命有返啲曙光

守得雲開見月明，譚女士約大半年後終獲喜訊，有成功配對的好心人願捐出骨髓，「覺得係奇蹟，好開心，生命有返啲曙光。」她憶述時仍難掩激動，她望向身旁的捐贈者Dicky，眼神滿載無言感激，「點解茫茫人海都配對得到同肯捐畀我，我地未見過面㗎喎。」

移植骨髓前，病人需接受重劑量化療「清底」，她直言過程苦不堪言，需不時注射「瑪啡」止痛，「成個身體好似整垮咗咁」，但她咬著牙關：「想養好身體嚟迎接呢份厚禮。」

人間有情，一份骨髓連接兩個生命。今年30歲的Dicky，自19歲首次捐血，23歲時則登記捐贈骨髓，從未接受手術的他，認為施比受更有福：「收到配對電話嗰陣都好興奮，因為成功配對係萬分之一機會，係上天嘅安排。」與家人商量及分析風險後，他決定捐贈骨髓助人：「病人都需要清底，如果嗰個情況先嚟退縮，佢哋係無得返轉頭。」

Dicky形容捐骨髓過程如同「瞓咗一覺」，「個針窿都要放大鏡先睇得到」。（夏家朗攝）

Dicky坦言，首入手術室亦感戰戰兢兢，「咁大個仔未試過，一入到去有六、七個醫護招呼。」他選擇全身麻醉於背部近屁股位置抽取骨髓，Dicky形容過程如同「瞓咗一覺」，「個針窿都要放大鏡先睇得到」，術後稍事休息已可如常活動，痛感則「好似做完運動後無拉筋咁冤冤哋。」

譚女士亦踏上術後康復路。她不諱言，術後半年皮膚及眼睛等出現排斥，但經過約一年半時間，已基本康復，「雖然無做手術前體力咁好，但依家已經好返八八九九，過返正常生活。」

復元期間亦有窩心驚喜，她指住院兩個多月雖然辛苦但從無哭泣，「但我一出院嗰陣，姑娘遞上佢（Dicky）寫嘅心意卡，我已經爆喊。估唔到佢仲早過我（寫心意卡），之後每年聖誕節我都會寄返俾佢報佳音，話畀佢聽，我仲好好活著。」

Dicky 則笑謂，事隔多年已忘卻心意卡內容，「知道捐完骨髓會有排斥，擔心令佢意志唔夠，所以寫返小小心意畀佢。」

本港無血緣骨髓捐贈者資料庫自1991年成立，截至今年8月，本港已有逾16萬人登記成為志願骨髓捐贈者，並成功為1,122位本地及129位海外病人提供合適的造血幹細胞作移植治療。

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣醫生表示，現時已登記捐骨髓的年齡中位數為35歲，每年約有8000至1萬新登記，他期望有更多年輕「新血」：「尤其係年輕男士，血管粗啲容易捐啲。」（夏家朗攝）

骨髓捐贈者及接受骨髓移植病人雙方的白血球組織型必須高度或完全吻合，方可進行骨髓移植。香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣醫生表示，四組八對是「基本盤」，倘病人無法從親屬中找到合適骨髓，需轉向無血緣捐贈者尋求，根據統計，雙方骨髓完全吻合一般只有5000至1萬分之1機會；若是罕見的白血球組織型，機率更少於10萬分之1。他指，本港每年成功配對的無血緣個案約為40至50宗。

他又強調，抽骨髓與抽脊髓並不一樣，並不會影響神經，捐贈過程只需抽取捐贈者全身約1-3%的造血幹細胞，「好少量已經可以幫到人」，且造血幹細胞具有自我繁殖功能，可自行再造， 健康人士在短時間內即可恢復；亦不會減弱捐贈者的免疫及造血能力。他指，現時已登記捐骨髓的年齡中位數為35歲，每年約有8000至1萬新登記，他期望有更多年輕「新血」：「尤其係年輕男士，血管粗啲容易捐啲。」

香港紅十字會輸血服務中心呼籲市民積極響應明天（17日）的「世界骨髓捐贈者日」，凡於17至17日成功捐血及登記捐贈骨髓，將可獲贈環保食物袋一個，數量有限，送完即止。中心誠邀市民致電各捐血站或透過手機應用程式「HK Blood」預約捐血，減少等候時間，避免人群聚集。捐血站地址及開放時間，可瀏覽中心網頁www.ha.org.hk/rcbts。

凡年齡介乎18至50歲及身體健康的人士，均可前往任何一間捐血站登記成為骨髓捐贈者。市民只需填妥登記表格，通過健康查詢及接受抽血作血液化驗。有關捐贈骨髓的資料，市民可致電2710 1206 或瀏覽中心網頁。