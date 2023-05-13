中暑指引｜孫玉菡稱若警告後刻意不跟從　不排除引職安例檢控僱主

《預防工作時中暑指引》下周一（15日）起推行，僱主須就不同警告級別採取適當措施，但指引非強制性。勞工及福利局局長孫玉菡今日（13日）在港台節目表示，指引雖非法例規定，但不代表沒有法律後果，因勞工處會巡查，並會向沒有做足措施的僱主發出勸喻或警告，若再三發現僱主刻意不跟從，而該工作環境會對工人造成嚴重中暑風險，不排除會引用《職安健條例》下的僱主一般責任條款提出檢控。



勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／廖雁雄攝）

孫玉菡在港台節目《星期六問責》提到，提早在初夏推出《預防工作時中暑指引》，是希望給予時間讓業界適應，強調指引非鐵板一塊，僱主可按實際情況決定如何執行，在同一工作環境中不同工種，如地盤的紮鐵、泥水、釘板，可互相協調休息時間。

然而，《指引》沒有法律效力，勞工界憂僱主不會亦難以跟隨。孫玉菡今重申，《指引》沒法律效力不代表沒有法律後果。他解釋，勞工處一直有巡查，一般若發現僱主沒做做得不足便給予勸喻、警告，如再三發現僱主刻意不跟從，但該環境會對工人造成嚴重中暑風險，不排除在嚴重狀況下，會按《職安健條例》下僱主一般責任條款追究：「你（僱主）知而不做、刻意不做或有意不做，情況嚴重是可以循法例，用一般僱主責任去追究。」

指引其中一份附錄，當中列明工作暑熱警告生效時戶外露天工作的休息安排。（預防工作時中暑指引）

勞工處周一（8日）宣布推出《預防工作時中暑指引》，指引按天文台發出的「香港暑熱指數」訂定3個級別的「工作暑熱警告」，當中有三類情況建議停工，包括在黑色工作暑熱警告下，重勞動（如搬運工、釘板工等）及極重勞動（如紮鐵工人、棚架工人等）均建議停工。新措施會在下周一起實施。

▼5月8日 勞工處《預防工作時中暑指引》簡介會▼

