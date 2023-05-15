消委會｜非全部通渠劑適用於座廁排水管　混合清潔劑使用或爆炸

家中去水喉管出現淤塞，不少人家中去水喉管出現淤塞，惟市面上不少通渠產品含有腐蝕性或對身體有害的化學成分，使用不當或會造成危險。消委會於本年3月，從不同零售店搜集了17款較常見的通渠劑樣本，5款樣本沒有列出產品成分。消委會亦將4款未有同時以中英文列出安全警示字句的樣本，及8款未有列出使用方法說明的樣本的相關資料，已交予海關跟進。



消委會亦對比17款通渠劑樣本後，發現非全部通渠劑適用於座廁排水管，提醒消費者應先詳細了解後再作選擇，以免錯誤使用而產生危險。消委會亦提醒市民，通渠劑絕不應該混合其他通渠劑或清潔劑使用，因此或會發生不可預計的化學反應，情況嚴重更可能引致爆炸。



消委會對比17款通渠劑樣本後，發現非全部通渠劑適用於座廁排水管。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

消委會在今年3月從不同零售店搜集了17款較常見的通渠劑樣本，每款售價介乎約$10.0至$79.9。當中6款為液體；6款為粉狀、顆粒狀或條狀；3款為啫喱狀；2款為泡沫。消委會發現如按照樣本包裝的標示使用方法疏通中等程度淤塞的喉管，每次使用需花費約$1.5到$79.9，相差逾50倍。

由於通渠劑涉及不少的化學物質，故包裝上的安全警示及使用說明十分重要。不過，消委會發現，17款的樣本中，有5款樣本沒有列出產品成分，包括飛魚牌的強力通渠化塞劑及獅王的通渠佬超濃縮通渠啫喱。

消委會亦將4款未有同時以中英文列出安全警示字句的樣本，包括DAISO的Pipe Cleaner及威猛功夫的活氧管道通，及8款未有列出使用方法說明的樣本的相關資料，交予海關跟進。海關回覆指，會作出跟進，並正檢視有關產品的相關資料，如發現有關貨品違反《消費品安全規例》， 會採取適當的執法行動。

消委會亦對比17款通渠劑樣本發現，近8成樣本包括冰潔的強力濃縮通渠劑及MR MUSCLE的SINK & DRAIN FOAMER等於標籤上有列明不可用於特定物料，例如各類金屬（鋁、銅、黃銅等）、橡膠或搪瓷。由於此些物料被腐蝕後，可能會留下難以消除的斑痕，故消委會建議消費者可以考慮使用漏斗把通渠劑直接倒進排水口內，以減少其觸及附近表面的機會，而若喉管為金屬物料，消費者切勿使用含強鹼或強酸性的通渠劑，以免喉管被蝕穿。

消委會搜集市面有售的17款通渠水

消委會亦提醒，消費者應留意產品的適用範圍，是次調查的樣本中，就有5款標明並不適用於座廁，包括高樂氏的強力通渠啫喱及DAISO的Pipe Cleaner。

消委會亦提醒市民，通渠劑絕不應該混合其他通渠劑或清潔劑使用，因此或會發生不可預計的化學反應，情況嚴重更可能引致爆炸。另外部分通渠劑的成分與其他化學物品（例如漂白水）接觸時，或會釋出有毒氣體（例如氯氣），多年前曾有外國案例混合使用不同牌子的通渠劑而不幸造成死傷。