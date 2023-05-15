運送員違規轉線撞電單車夫婦　男傷者腸道穿孔亡　司機危駕囚14月

救護運送員駕車上班時疑駛錯方向至九龍，在大角咀切線時失控撞到一輛電單車，車上一對中年夫婦均肋骨骨折嚴重受傷，男傷者更多處內臟受傷，腸道穿孔，約一個月後不治。運送員今(15日)在區域法院承認危駕罪，求情稱因駛錯方向過海，一時心急錯判而釀成意外，對事件毀了事主一家感羞愧及後悔，事發後已沒再駕駛。暫委法官鍾偉強判刑時稱，被告違反道路標記，且明知電單車正駛近仍切線，刑責屬低至中等，但接納事件不涉超速或受酒精影響，判被告入獄14個月，取消駕駛資格5 年，並需自費修習駕駛改進課程。



被告莫港根(29歲，瑪麗醫院非緊急救護運送服務員)，承認危險駕駛導致他人死亡及身體受嚴重傷害等兩罪，指他於2021年8月25日早上，在大角咀深旺道往博街交界方向危險駕駛，引致電單車男司機石兆生(55歲)死亡，及石妻蔡飛英嚴重受傷。

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莫違反只准直行路標切線肇禍

案情指，石騎電單車載着妻子沿大角咀深旺道，沿左二線慢慢加速向博文街方向前進，莫駕駛的私家車在另一線，莫違反「只准直行」的道路標記欲轉入博文街時，其右前車身與石的電單車左側相撞，蔡意外時失去知覺，她恢復知覺時已坐在深旺道與博文街交界的馬路上。

警誡下稱錯誤駛入只准直行的線道

莫警誠下稱他對案發地點不熟悉，錯誤駛入左一線，他知道左一線只准直行，但他想右轉入博文街，認為兩車之間有一段距離，便打算繼續向右轉，電單車從後駛至，他未能及時作出反應令兩車碰撞。

石多處器官受損腸道穿孔

石在意外中肋骨多處骨折，腹部瘀傷，四肢擦傷，多處器官受損，腸道穿孔，事後進行了10次手術，於同年9月23日不治，死因為擴散性真菌感染，及巨細胞病毒性肺炎。蔡身體亦有多處擦傷及肋骨骨折。

求情稱上班駛錯方向去了九龍

辯方求情時指，莫案發時正駕車前往瑪麗醫院上班，但駛錯方向到達九龍，一時心急錯判才釀成意外，莫因為其疏忽鹵莽，剝奪了石的生命，並令其妻受重受傷，並毀了石的家庭感到後悔及羞愧，良心亦受責備。莫在事發後已沒再駕駛，故重犯機會低。

判刑須考慮對事主家人帶來的困苦

暫委法官鍾偉強判刑時稱，判刑時須考慮事主親離世對其家人帶來困苦及委屈，須判有阻嚇性刑罰，但接納莫因錯判令兩車相撞，意外不涉超速或酒精影響等，莫只為一己之便，明知電單車正駛近仍切線，刑責屬最低至中等，考慮到莫真誠悔意及愧疚，適時認罪，判囚14個月，並須停牌5 年。

案件編號：DCCC 375/2022