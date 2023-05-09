畫面曝光｜綠燈過馬路都出事！媽媽拖3歲女被車輾過一死一重傷

台南市北區忠義路、成功路口，5月8日中午發生李姓母女走在行人穿越道，遭孕婦開車撞上，造成李母重傷，3歲女兒重傷不治。



瞬間撞擊影片曝光，畫面中38歲李姓婦人手牽着3歲女兒走在行人穿越道上，突被左轉私家車撞上，李婦被捲到車底，女童被撞倒在地上，騎電單車婦人經過趕快叫附近店家救護車，並和救護人員合力將車子抬起，將壓在車底婦人脫困。

意外發生經過：（按圖了解，慎入，圖片經處理）

警方調查，杜姓女子（36歲）駕駛私家車沿忠義路左轉成功路時，撞到正在穿越路口李姓女子及3歲幼女，李女遭捲入車底，3歲童倒地，當時行人過路交通燈為綠燈。

影片中，李姓婦人走在行人穿越道上外側，她左手牽着女兒走到中央分隔島附近，突被左轉私家車撞上。私家車沒有減速跡象。

警方說，初步研判私家車由南往北行駛，很可能因A柱視線影響發生車禍，至於車禍發生真正原因，交通分隊將調閱監視錄影器，並留置涉嫌肇事杜姓女司機調查。

相關文章：台中巴士輾斃一對母子 獨留伊拉克籍丈夫 家屬心碎控訴台灣交通

+ 23

延伸閱讀：

3歲女童過班馬線不幸被撞死 民眾送鮮花玩具追悼

3歲女童斑馬線被撞死 父親激動：政府提高不禮讓行人罰則「太諷刺」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】