前男警認貪污罪後欲反口　律師指被告未上過法庭不懂程序　案押後

前男警涉嫌收取貸款公司董事1.3萬元，以向對方提供警方運作的查詢，及涉向同袍索取貸款約1萬元，被控接受及索取利益罪，案件上周五在沙田法院提堂時，被告一度認罪，其後又想撤銷答辯，更及要求法庭押後待其律師到場，裁判官覃有方斥其「兒戲」，把案押後至今天(15日)再處理。代表被告律師正式申請更改答辯，又解釋被告雖曾任警員，但未上過法庭也不懂程序。覃官最後准案件押後至6月14日再提訊，並准被以1萬元保釋。



被告蘇靖峰(29歲)，被控一項公職人員收受利益罪及一項索取利益罪。

被告蘇靖鋒原於上周五認罪，但之後想改口，令案件押後至今天再處理。

官稱法庭非你想幾點嚟就幾點嚟

辯方大律師甫開庭即向法庭致歉，解釋上周下午3時許才收到指示要代表被告，他當時正在開會，便說要到5點才能到庭。覃官聽罷批評大律師做法不恰當，指法庭非「你喜好幾點嚟就幾點嚟」的地方。

著律師無法到庭就不應接手案件

覃官續指，大律師收到被告指示就應盡快到庭，若他無法到法庭，不應該接手案件，強調大律師要其當時人在沒有律師代表下處理案件並不恰當，但事到如今再追究亦無補於是，僅希望同類事件不要再發生。

指被告未上過法庭不清楚程序

辯方大律師表示明白，並隨即為早前一度認罪的被告申請更改答辯，指當時代表被告的當值律師向其解釋案情就問他是否認罪，故被告不清楚原來可以不答辯。辯方又指，被告雖為前警員，但未曾上過庭，不清楚法庭程序。覃官聽罷指此情況下，應給予當值律師機會回應，最後下令將更改答辯申請押後至6月14日處理。

涉收受13,300元報酬

控罪指被告身為公職人員於 2021年6月30日至10月11 日期間在香港，無合法權限或合理辯解而從彭聞謙接受利益，即接受總額港幣 13,300 元的報酬，回答彭有關香港警務處運作的查詢的誘因或報酬。

他另被控一項訂明人員索取利益罪，指其於2021年 9月1日在香港，身為訂明人員，即香港警務處警員，未得行政長官一般或特別許可而向歐陽毅索取利益，即索取港幣約 10,000 元貸款。

案件編號：STCC1461/2023