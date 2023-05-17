搶人才｜停機坪唯一女服務主任：女仔比較細心　有助防止發生意外

羅培恩（Sandra）是機場內唯一一位的女停機坪服務主任，加入新翔（香港）有限公司工作約6年。她透露，畢業後於機場職業博覽會了解到「見習停機坪服務主任」這職業，被晉升階梯所吸引，於是便「膽粗粗」應徵，最終果然得償所願，現已升任為「停機坪服務主任」。羅培恩認為女性在停機坪工作有一定優勢：「女仔會比較細心同通透，有助防止意外發生。」她有信心今年內能再度晉升。



停機坪服務主任羅培恩(左)和同公司的客戶服務主管洪銳｛右）都認為機場工作前景明朗，晉升機會多。（鄧康翹攝）

羅培恩認為女性在停機坪工作具一定優勢，「女仔會比較細心同通透，能防止意外發生。」（鄧康翹攝）

停機坪日曬雨淋 卻可看到不一樣風景

現時不少男性為主的職業，也開始出現萬綠叢中一點紅，甚至紅的部份比綠的更大。羅培恩接受訪問時說，入職初期由老師傅進行一對一教導，而在停機坪工作與一般辦公室工作不同，需要日曬雨淋和輪更，極具挑戰性，亦令她看到不一樣的風景。

唔係咁多人可以近距離接觸到飛機，可以睇到日落，好特別同難忘。 停機坪服務主任羅培恩

疫情下機場流失人手多達三至四成。羅培恩說，航空業界在通關後「復常」，客運量增加，工作須由不同崗位的同事齊心協力才能完成。她曾負責處理運載一隻裝在約長近1.5米高大木箱內的巨型犬，她一個人根本無法把木箱紮實穩定在既定的位置上，她一發出求援，同事隨即一呼百應趕來幫忙：「同事之間不分等級，完全唔計較，一方有難，各方自然會補位。」這種充滿團隊精神的工作氛圍，是她決志在停機坪發展事業的主要原因。

▼2022年12月21日 機場現聖誕外遊人流▼



+ 11

獲「啟德年代老師傅」毫無保留傳授秘技

她笑言雖是唯一的女停機坪主任，但她自覺並不孤單，反倒是她汲取「知識」的優勢，皆因停機坪有不少自啟德機場年代出身的老師傅，他們對古今飛機型號的熟悉程度猶如活字典，而且他們都會毫無保留的給新人傳授「秘技」，她認為女性在停機坪工作具一定優勢：「女仔會比較細心同通透，有助防止意外發生。」

羅培恩和同屬新翔的同事洪銳（Anthony）都認為機場工作前景明朗，晉升機會多，工種多元化，適合年輕人追夢。

洪銳在新翔（香港）任職客戶服務主管，他因疫情打擊航空業界被迫轉行，復常後即回歸本業。（鄧康翹攝）

疫情無工開 國泰地勤客服無奈轉行當物業管理

洪銳則在新翔（香港）有限公司任職客戶服務主管，擁有19年的地勤服務經驗，他在2001年至2020年任職國泰航空地勤，惟因疫情打擊航空業界，無奈之下被迫轉行，投身物業管理工作，他憶述當時離開大感不捨。

當時睇唔到機場幾時復常，為咗生活一定要轉跑道。 客戶服務主管洪銳

洪銳指，物業管理的客戶服務工作和地勤工作有很大區別：「機場的工作比較似係流水式作業，好多問題大多可以即場解決到；但係物業管理面對嘅問題，並唔係一朝一夕解決得到，亦要聯絡政府部門去溝通。」

在轉換跑道後，他發現始終最愛機場的工作節奏，比起朝9晚5的生活，更喜歡在機場內輪更工作，自去年航空業界開始復蘇後， 他一直希望能重返工作崗位：「生活比較多姿多采，冇咁刻板，工作時間好彈性。」他最終亦得償所願重返機場工作，加入新翔，負責分配地勤人手協助旅客上機轉機。

▼2022年12月23日 機場重現外遊人潮▼



+ 7

成功助出現疫苗接種問題旅客登機感滿足

他提及在五一黃金周期間，曾有一名內地旅客，因疫苗接種要求而無法登機前去印尼峇里島旅行，最後他與同事出盡力協調，作好充分資料搜集成功解決問題，旅客終能登機：「我哋發現喺好多國家，比如離佢最近嘅新加坡，佢嗰牌子嘅疫苗可以當做（打疫苗 )兩支入境。」

他又補充，耐心聆聽及誠心為旅客提供適切服務，是保持及提升客運效率的關鍵，歡迎喜愛旅遊、愛接觸新事物的朋友加入這行，感受機場的獨特工作體驗。

▼2023年2月21日 港澳居民機場往台灣自由行旅遊探親▼

