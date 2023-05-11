法國Marie Morin朱古力慕絲或含玻璃碎片　食安中心籲停用

食物環境衞生署食物安全中心今日（11日）呼籲市民不要食用由City Super引進的法國進口Marie Morin朱古力慕絲，因為有關產品可能含有玻璃碎片，並指業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。



法國進口Marie Morin朱古力慕絲，其中一批次可能含有玻璃碎片。（City Super網站）

安全中心發言人指，得悉法國Rappel Conso發出通告，Marie Morin朱古力慕絲一個批次的產品可能含有玻璃碎片。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

產品資料如下：

產品名稱：朱古力慕絲

品牌：Marie Morin

淨重：一百克

來源地：法國

此日期或之前食用：二○二三年五月十一日

批次編號：431100002

進口商：City Super Limited



中心表示，該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2736 3866，查詢上述產品的回收事宜。

發言人呼籲市民如購入受影響批次產品應停止食用。業界亦應立即停止使用或出售有關產品。中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。