天瑜接受中醫眼皮附近針灸　3年來首眨眼　父：感覺她在四處張望

患有「橫紋肌肉瘤」的7歲女童周天瑜，三年前於瑪麗醫院接受手術時因為醫療事故，成了植物人。天瑜本周一（15日）再度接受中醫針灸治療，除繼續針對水腫問題外，亦在天瑜眼皮附近施針，希望能著手改善天瑜的眼皮活動能力。



天瑜父親今（19日）發文表示，在施針兩日後天瑜可以不斷地眨眼，而眼睛亦有微轉動，「感覺她是四處張望」。他形容自己當時心情十分激動，因為天瑜三年前已不能眨眼，希望女兒情況可以繼續改善。



父撰文指施針兩日後天瑜可以不斷地眨眼

天瑜上星期得到瑪麗醫院有關部門的允許，在醫護人員的協助下，並在5月5日促成一次中醫治療。其在本周一（15日）再度接受中醫針灸治療，除繼續針對水腫問題外，亦在天瑜眼皮附近施針，希望能改善天瑜的眼皮活動能力。

過往每日要滴滋潤液和保濕啫喱防眼乾

天瑜父親今（19日）發文表示，在施針兩日後天瑜可以不斷地眨眼，而眼睛亦有微轉動，「看上去絕不像以前的那種神經跳動，感覺她是在四處張望。」他形容當時心情十分激動，因為天瑜三年前已不能眨眼，為了防止她的雙眼乾澀，每一兩小時父母便要替她滴上眼睛滋潤液和保濕啫喱，還要以保鮮膜封蓋，形容此舉如「讓她與世隔絕」。他希望女兒情況可以繼續改善，讓天瑜可以從新探索世界。