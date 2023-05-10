天瑜上周接受中醫針灸治療　近日臉部袪水腫情況明顯改善

本月下旬就是病童天瑜慘變植物人三周年，她的父母這些年來除了尋求公義之外，更四處求醫，希望有奇蹟出現在愛女身上。兩年前家人開始打聽中醫療法的天瑜，上周五（5日）在病房接受外派中醫師針灸治療後，近日臉上袪水腫的情況明顯，關節僵硬也有輕微改善。



▼5月5日 天瑜在瑪麗院病房接受中醫針灸治療▼



獲瑪麗醫院允許 中醫師到病房診症

關注病童周天瑜的Facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」近日更新天瑜的情況，表示上星期得到瑪麗醫院有關部門的允許，在醫護人員的協助下，於上周五（5日）促成了一次中醫治療。



2020年天瑜慘成植物人，她的家人在翌年（2021年）拜會中醫黃天賜，獲對方答應幫忙跟進天瑜情況，但因為疫情關係，一直都未能成事。黃醫師當日為天瑜進行針炙，首階段主要針對改善水腫和排尿不清的問題。

針灸後三天袪水腫已見成效

專頁在昨天（9日）寫道，自從天瑜上周五接受完針炙後，本周一、二（8、9日）都有拍照對比，「祛水腫的效果真的十分明顯，而且關節僵硬的情况也有輕微改善。」文中感謝醫道惠民醫館、黃醫師及其團隊，還有瑪麗醫院兒童深切治療部的醫護人員。



據專頁發放中醫診治當日的片段，黃醫師在天瑜的臉上、肚部和小腿施針，天瑜一直睜開眼睛，貌似留意著中醫師為她進行的診治。

女童周天瑜因患上「橫紋肌肉瘤」，2020年於瑪麗醫院接受切除手術，詎料過程中發生醫療事故，慘成植物人。左方是天瑜爸爸。（資料圖片/受訪者提供）

網民估計袪水腫能減少辛苦

不少網民在帖文留言繼續送上祝福，相信袪了部分水腫可以令她減少辛苦程度，以及認同針灸治療有效，又有人提供一些診治方法。

天瑜的專頁在4月底時，更上載一張人氣王、《中年好聲音》冠軍周吉佩與天瑜的合照。事緣去年11月天瑜獲准回家度假，當時仍是記者的周吉佩到來採訪。

周吉佩曾採訪天瑜

帖文指出，那時候周吉佩已晉身實事的100強，讚揚對方盡責和敢言，經常到專頁為天瑜及家人留言打氣，帶來不少鼓勵，並相信只要肯堅持，一定有奇蹟。

周吉佩（左）去年曾採訪回家小住的天瑜。（天瑜醫療事故關注組）

天瑜變植物人快三年 下月將滿8歲

天瑜全名周天瑜，2018年確診患上「橫紋肌肉瘤」，病情嚴重，瑪麗醫院醫生當時跟家屬直言要有心理準備，其後安排轉到兒童醫院接受紓緩治療，及試用兩款新藥，腫瘤變小，可以安排做切除手術，以為重過新生。至2020年5月21日，天瑜在瑪麗醫院做手術期間，心跳停頓52分鐘，令她慘成植物人，事故至本月就滿三年，今年6月天瑜快滿8歲。