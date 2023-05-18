易通行｜實施首周收52宗投訴　羅淑佩認人手出錯致1分鐘來回隧道

不停車繳費服務「易通行」本月7日已在青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）率先實施，運輸署今日（18日）再公布於未來兩個周日（21日及28日），先後於城門隧道及獅子山隧道實施「易通行」的詳情。

「易通行」實施未夠兩周，惟旋即時時「蝦碌」，例如系統顯示車主一分鐘來回九龍及沙田、多名的士司機反映其司機卡未能自動繳付隧道費。對於出現「一分鐘來回九龍及沙田」的情況，運輸署署長羅淑佩解釋，個案涉及人手出錯，「入車牌時，入嘅個位同事，入完一次之後，佢即刻就再入多次，所以先會一分鐘之內來回」。羅就事件代表服務供應商致歉，並責成供應商加緊培訓。



至於的士司機面對的問題，羅淑佩表示，部份的士司機卡座及車輛貼的安裝方法，與署方的建議有出入，例如過於接近行車記錄儀、收音機天線，甚至有人將卡座上下倒轉安裝。不過她亦透露，當兩輛車過於靠近時，可能會有問題，「兩架的士行嘅時候比較貼，唔係話偵測唔到，我哋可能要用人手去對，咁呢個系統初開時，其他車都有呢個狀況，我哋今天亦都係做緊一啲人手對應，亦都所以點解人手對應入面，我哋亦都可能間唔中有啲『沙石』存在。」



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首9日收52宗投訴 29宗涉人為錯誤

運輸署首席運輸主任（管理）何均衡今日表示，截至5月15日，一共收到52宗有關「易通行」的投訴，當中有29宗源於「人手輸入車牌出錯」；5宗涉及「影子車牌」（即掛上其他車牌行駛），會交予警方跟進；2宗與的士司機卡有關；另有11單屬個別個案，例如車主本身錯誤輸入電話號碼，令到收費訊息誤傳他人；餘下5單個案仍在調查當中。他表示，如投訴成立，會退還隧道款項。

日前的士業界反映，不少司機卡未能如常自動繳付費用。羅淑佩表示，青沙管制區每日有約9,000至10,000架次的士駛過，當中約11%的士由車主直接繳交隧道費，包括部份沒有使用車輛貼；約74%的士成功以司機卡繳費；其餘15%需要由車行調查或代繳隧道費。

▼5月7日 易通行於青沙管制站實施▼



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的士司機卡安裝有誤 致偵測失準

羅淑佩續指，署方及隧道營辦商於5月16日，聯同的士業界於青沙管制區實地測試，一共13輛的士參與，惟當中有11輛的車輛貼或的士司機卡座安裝有誤，包括太接近金屬物件，例如行車記錄儀、收音機天線、車頭擋風玻璃的窗框等；更有司機卡座上下倒轉安裝。她指，相關情況會影響偵測效果，隧道服務商已即時指導業界如何正確安裝，在經過調整後，再實測系統時，讀取司機卡的準繩度達92%。

兩輛車太貼近時或需人手核查

然而，經過專人調整後，準繩度仍只有92%，即可能近一成的士未能成功以司機卡繳費。就此，羅淑佩再解釋，當兩輛車過於靠近時，可能會有問題，「兩架的士行嘅時候比較貼，唔係話偵測唔到，而係我哋可能要用人手去對，咁呢個系統初開時，其他車都有呢個狀況，我哋今天亦都係做緊一啲人手對應，亦都所以點解人手對應入面，我哋亦都可能間唔中有啲『沙石』存在。」

一分鐘來回九龍及沙田？ 涉人手出錯

另外，《香港01》早前報道，有車主本身只是駛往沙田方向，但系統顯示她於一分鐘內來回九龍及沙田。羅淑佩承認出錯，「點樣係快車，都無可能一分鐘來回青沙」。她解釋，個案涉及人手檢視車牌出錯，「入車牌時，當時個位同事，入完一次之後，佢即刻就再入多次，所以先會一分鐘之內來回」。

根據岑小姐提供的圖片，系統顯示她於一分鐘內來回九龍及沙田。（受訪者提供）

羅淑佩代表供應商致歉

羅淑佩表示，就事件代表服務供應商致歉，並已責成服務供應商要加緊培訓。是次個案的事主岑小姐表示，「易通行」程式已不再見到往九龍方向的紀錄；而她之前由於未有設定自動繳費，因此不涉及退還款項。

▼4月26日 運輸署安排傳媒參觀青沙管制區「易通行」準備情況▼



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另外，羅淑佩又透露，現時有不少車輛駛過青沙管制區後，仍然會以人手核對車牌，大約逾七成已安裝車輛貼的車輛，可以單憑車輛貼繳費。她表示，假如未能成功偵測車輛貼，即使系統已攝下車牌，都會以人手核對，了解是否確實未貼上車輛貼。她續指，假如前後車牌的字體有異，或間距不同，都會以人手進一步核對，長遠而言「機器就會學得識，或者就唔需要再做對應啦」。

待系統愈見成熟 人手核對比例減少

至於人手對應會否令車主延遲收到收費短訊，羅淑佩承認有影響，但已要求服務承辦商於兩小時內完成人手核對，否則會要求對方解釋。她續指，當系統愈來愈成熟，相信人手核對的比例會減少。

▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



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▼2月20日 的士司機及車主到荃灣政府多層停車場辦理「易通行」手續▼

