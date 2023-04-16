夏寶龍考察香港｜晤大律師公會　杜淦堃：中央高度重視法律制度

繼上周五到終審法院和會見香港律師會代表後，正在本港考察的國務院港澳辦主任夏寶龍今日（16日）下午，再到律政中心接見大律師公會代表。大律師公會主席杜淦堃在會面後表示，夏寶龍訪港行程非常緊湊，仍安排會見司法機構、律師會和大律師公會代表，反映中央高度重視香港法律制度、普通法制和司法界。



杜淦堃又表示，就市民和法律界關心的議題，與夏寶龍交換意見，形容氣氛良好，有很多互動，但不便透露會面內容。他指夏寶龍特別叮囑他代為向1600名公會會員問好。



獲夏寶龍接見的除杜淦堃，亦包括大律師公會兩位副主席毛樂禮、陳政龍及兩名榮譽秘書，會面時間不足一小時。

大律師公會昨日才結束在北京的5天訪問行程返港，公會代表團訪京期間於上周四曾拜會港澳辦，但適逢當天正是夏寶龍啟程來港展開考察之旅，公會當時獲安排與港澳辦法律司官員會晤，公會主席杜淦堃當日在會後引述法律司指，法治是香港金漆招牌，大律師應該守護。公會代表於2月份亦曾到深圳與夏寶龍會面。

夏寶龍今次來港考察，上周五首次到終審法院與首席法官張舉能會面，同時又到律政中心與律師會代表，包括會長陳澤銘見面約半小時。