易通行︱城隧啟用後首工作日錄3.7萬架次車輛　5%仍未放車輛貼

運輸署今日（22日）表示，城門隧道自昨日（21日）上午5時起實施「易通行」，運作至今大致順利，由今日上午六時至下午六時，共有37,621架次車輛通過城門隧道，當中95%的車輛偵測到有安裝車輛貼。

運輸署提醒尚未繳交隧道費的車主必須在駛經隧道後的十四個工作天內補交。例如曾在「易通行」實施首日（7日）使用青沙管制區的車主，最遲補交隧道費的日期為5月25日。運輸署續指，逾期繳交會被徵收$175附加費，而逃避繳交隧道費以每程計最高可被罰款$5000及有關車輛將不會獲續牌。



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運輸署指緊急事故交通協調中心一直密切監察城門隧道的交通情況，整體交通大致暢順，繁忙時間的交通情況與以往相若，今日是啟用新系統後的首個工作天，上午六時至下午六時，共有37,621架次車輛通過城門隧道，當中95%的車輛偵測到有安裝車輛貼。

此外，青沙管制區實施「易通行」至今已有兩星期，運輸署提醒尚未繳交隧道費的車主必須在駛經隧道後的十四個工作天內補交。當局以「易通行」實施首日（7日）使用青沙管制區的車主為例，最遲補交隧道費的日期為5月25日。

車主可以登入「易通行」網站或流動應用程式，查閱須繳付的隧道費並以信用卡繳費，或按指示產生繳費所用的二維碼，使用轉數快或到7-11便利店以現金繳付隧道費，他們亦可前往四個客戶服務中心及四個服務點繳費。

運輸署續指，逾期繳交會被徵收$175附加費，而逃避繳交隧道費以每程計最高可被罰款$5000及有關車輛將不會獲續牌。而「易通行」網站載有短片，指導車主如何在網上補交隧道費。如車主對補交隧道費、設立自動繳費方式或「易通行」有任何查詢，可致電24小時客戶服務熱線3853 7333或前往客戶服務中心、服務點或設於指定港鐵站及新界民政事務處的諮詢站，工作人員會提供適當的協助。

運輸署再次呼籲車主盡快完成「易通行」三步曲：（1）安裝車輛貼、（2）開立「易通行」戶口及（3）設定自動繳費方式，以盡享「易通行」帶來的便利。而獅子山隧道將於本周日（28日）上午五時起實施「易通行」。

▼5月18日 運輸署公布易通行安排▼

