掌降鹽糖委員會　張亮目標鼓勵兒童食得健康　從學校午餐飯盒入手

「降低食物中鹽和糖委員會」成立至今已經8年，現屆主席張亮兩年前接捧。他接受《香港01》專訪時表示，委員會未來會繼續進行公眾教育，目標是小朋友，透過為學校提供更多健康美味的午餐飯盒，鼓勵小朋友食得健康。他指學校飯盒的健康餐款已比以往多四成，委員會已商討日後會記錄各校實際選擇健康餐款的學生人數，以作研究，改善推廣工作。



另方面，張亮希望透過與業界合作，漸漸改變市民的飲食口味，再由消費者推動業界改變，從而推廣低鹽低糖飲食。



否認成效不彰：本地居民平均每日鹽攝取量降0.3克

「降低食物中鹽和糖委員會」於2015年成立，張亮於2021年接替當時身兼行政會議召集人的陳智思，擔任新主席。對於委員會自成立以來一直被詬病工作成效不彰、形同虛設，張亮泰然自若地說：「佢哋搵我做主席嗰陣，從來冇講過我哋要self-promote（自我推銷），然後呢個委員會要攞金像獎。」

政府列明委員會的職權範圍，包括為減低本港市民鹽和糖的攝入量，制定政策方向及統籌相關工作，以及制定減低香港食物中鹽和糖含量的工作計劃，監督計劃的推行及作出檢討。

張亮被問及委員會做過的實際事務，他就用數據說話，提及目前港人游離糖攝取量符合世界衛生組織所建議總攝取量的10%以內的標準，比起幾年前進步；至於鈉的攝取量，15至84歲本地居民平均每日鹽攝取量，已由幾年前的8.8克減至8.5克。

好老實講，任何一個社會政策，一個社會現象，有一定嘅改變，是否全部都係因為一件事，咁我就會覺得係有啲誇張嘅，亦都唔敢咁樣去邀功。 降低食物中鹽和糖委員會主席張亮

他強調減鹽和減糖是持久工作，「唔可能因為一個活動，就突然間隔一晚夜瞓覺起身，知道健康係一回咩事。」

「降低食物中鹽和糖委員會」主席張亮指，希望由消費者帶動「愈食愈健康」，業界因應顧客需求而改變。（廖雁雄攝）

指健康餐款學校飯盒已比以往多四成

張亮續指，委員會未來會繼續進行公眾教育，從小朋友入手，透過為學校提供更多健康美味的午餐飯盒，鼓勵小朋友食得健康。他說，學校飯盒的健康餐款已比以往多四成，委員會已商討日後會記錄各校實際選擇健康餐款的學生人數，以作研究，改善推廣工作，「究竟係飯盒供應商真係好食啲呢？抑或係其實學校做咗啲嘢呢？我諗從委員會嘅角度，要喺實際咁樣嘅操作之中去汲取最佳經驗。」

另外，與業界合作亦是委員會的重要工作之一，包括與食物製造商商討，在食品包裝上提高資訊透明度，以及改良食物製造的配方，調節食物內的鹽和糖。

消費者口味慢慢會減落嚟，咁佢唔係話特別需要知道呢件事，其實嗰個麵包已經比以前健康咗，咁呢啲都係要同業界要深耕細作嘅。 降低食物中鹽和糖委員會主席張亮

關注將來打卡食肆 會否是一些健康店舖

張亮希望由消費者帶動「愈食愈健康」，業界則因應顧客需求而改變，並加上委員會與業界協商及合作，推廣減鹽減糖。他舉例指，「大家其實都開始追求一啲唔係咁甜嘅甜品」、「識講呢樣嘢好鹹」，開始意識飲食需少鹽少糖；餐廳若要做生意，亦需提供相宜的菜式迎合消費者：「呢樣嘢先至係最有力量嘅，唔係政府叫你做乜做乜，係消費者叫你做乜做乜，你就會做。」

被問及會否擔心市民不太認識委員會，會影響推廣工作，張亮則強調，當初接任主席一職，最大的任務是透過委員會工作，協助市民理解過份吸收鹽和糖對健康的影響，不擔心市民是否知道委員會的存在，「我比較關心嘅係，1,000間學校嘅飯盒最後嗰個take-up rate（參與率）、一千幾百間少鹽少糖嘅食店，係咪會有多啲人參與呢個行動；大家將來打卡嘅舖頭，係咪其實係一啲健康啲嘅舖頭；低收入人士或者某啲特定嘅組群，佢哋係咪多咗方式係能夠知道、亦都係能夠接觸得到一啲健康啲嘅食法或者食物，呢個先係委員會擔心嘅問題。」

「降低食物中鹽和糖委員會」主席張亮指，對於市民不太認識委員會，他不擔心。（廖雁雄攝）

記者及後以書面形式向張亮查詢其鹽及糖的攝取是否已達到世衞建議的標準，他透過秘書回覆說：「採納了一個結合均衡飲食以及適量運動和休息的健康生活模式，並在進食時會盡量減低鹽和糖的攝取量。」