糖尿病｜攝取過多熱量　比吃太甜更易得病　2類食品常見但應少吃

糖尿病是台灣人位居十大死因之ㄧ，每年近萬人因糖尿病死亡，然而糖尿病只因為吃太甜？營養師指出，台灣有90％是第二型糖尿病，可以說是一種自己吃出來的疾病，但其實主要原因是「攝取過多熱量」，導致肥胖，因此除了甜食之外，高脂食物、精緻澱粉也是背後最大元兇。



根據美國糖尿病協會（ADA）2021年糖尿病診療標準指出，肥胖會增加罹患第二型糖尿病的風險，此類型的患者超過8成有肥胖情形。對此，台灣的北投健康管理醫院潘富子營養師表示，不僅吃的甜會使血糖過高，最常見的高脂食物、精緻澱粉等其實才是容易被忽視的關鍵。

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根據美國糖尿病醫學會定義，有3種狀況都屬於糖尿病前期：

．空腹血糖值：空腹血糖值是檢測8小時未進食的血糖值，指數介於100～125mg/dL就屬於糖尿病前期。

．糖化血色素（HbA1c，A1C）：可反映過去2～3個月的平均血糖狀，指數介於7～6.4％就屬於糖尿病前期。

．口服葡萄耐受試驗：口服75克葡萄糖溶液並在2小時檢查，可檢視了解身體對糖分的代謝能力。指數介於140～199mg/dL就屬於糖尿病前期。



台灣的國民健康署吳昭軍署長也指出糖尿病前期是可以逆轉的，研究證實，改善不良的生活型態，作好體重管理、腰圍控制以及定期健康檢查，可以降低五成以上糖尿病的發生風險。

潘富子指出，近年來糖尿病盛行率逐年升高且有年輕化趨勢。主因來自飲食不均衡、多吃少動、偏好甜食和精緻化飲食等影響。尤其是現在隨手可得的「手搖飲料」，攝取過多的糖分在體內形成大量的熱量，除了容易發胖，也使得內臟脂肪堆積導致胰島素產生阻抗性，需要更多胰島素來控制血糖，此時若本身體質就有胰島素分泌障礙，胰島素分泌不夠，更容易引發糖尿病。

潘富子說明，攝取糖類食物後，經過消化分解會產生葡萄糖，胰臟就會受到刺激便分泌胰島素使葡萄糖進入細胞，再轉換成能量提供身體進行各種活動，但當攝取的熱量過多，消耗不完的熱量，活動的消耗又太少而導致肥胖的狀態，就會使體內胰島素代謝出問題。

胰島素代謝一旦出問題，就無法有效的將葡萄糖帶入細胞，大量的葡萄糖存在血液中，使血糖超出正常值，代謝不了的糖份也跟尿液排出，於是形成了糖尿病，但糖尿只是糖尿病的一種症狀表現，所以預防糖尿病最重要的關鍵是「控制血糖」。想控制血糖，就要先從飲食下手。潘富子表示，攝取不同的食物會影響血糖上升速度和上升幅度，也就是所謂的升糖指數（GI），越精緻的食物，GI值越高，最常見的精緻澱粉吃下肚，就會產生大量的糖，以台灣人早餐常吃的的麵包、多士以及日常三餐最常被拿來當作主食的白米飯，就屬於精緻澱粉。

潘富子表示，一般健康的成年人，想從飲食控制血糖，其實也有一套簡單的公式，就是盡量選擇吃低GI食物（如全穀類、蘋果、芭樂、蔬菜等）且不過量、把握三高一低（少油、少鹽、少糖及高纖飲食）飲食原則，可協助控制血糖穩定及維持健康。

潘富子提醒，肥胖會導致胰島素無法發揮正常功能，建議過重及肥胖的糖尿病人應適度減輕體重，健康標準體態除了BMI值需控制在≦24；腰腹圍也是重要的指標男性腰圍＜90cm（35吋），女性腰圍＜80 cm（31吋）。

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