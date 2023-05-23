瑞士攝影師脫擾亂秩序罪並獲訟費　律政司不服高院提上訴

瑞士籍攝影師2019年於中環拍攝示威場面時，被指關上商廈大門令一名被包圍的內地男子無法離開並受襲，攝影師被控協助及教唆擾亂秩序行為罪，經審訊後被裁定罪名不成立，並獲批訟費。律政司不服訟費令，今(23日)到高等法院提出上訴，指攝影師當日自招嫌疑，不應獲批訟費，法官稱會於3周內下裁決。



律政司曾提覆核被駁回

被告Marc Gerard Progin，原被控2019年10 月4 日在中環遮打大廈外，協助及教唆一些人作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。他經審訊後被裁定罪名不成立，律政司曾在裁判法院提出覆核，但被駁回。

被告Marc Gerard Progin已被裁定罪名不成立，律政司現就訟費令提出上訴。(朱棨新攝)

控方指被告關門令事主受襲

律政司代表今陳詞指，被告在案發時穿黑衣、戴上口罩，身處示威者之中，並知悉示威者曾向事主叫喊，但仍然關門，令事主被襲，認為被告當時的行為屬自招嫌疑，而原審裁判官未有肯定他有犯罪的意圖，控方卻認為被告當時的想法與是否自招嫌疑無關。

被告沒有阻礙事主進入大廈

被告的代表大律師回應時強調，原審裁判官已裁定控方未能證明被告的犯案意圖，處理訟費時亦不應超出該裁決，不批准其訟費申請，屬懲罰被告。，又強調被告是一名業餘攝影師，案發時正在拍攝。原審裁判官亦指被告沒有阻礙事主進入大廈。

案件編號：HCMA188/2022