器官捐贈受贈者對取消登記升感可惜　獲捐腎後如重生：救咗個家庭

「（外人）難以想像一個器官對我哋生命嘅改變有幾大。」取消器官捐贈申請數目過去四個月大增，鄭小姐作為受惠者聞言後感震驚。她自小患有脊椎疾病，中五開始須每天洗腎維持生命，應付會考的時光都在醫院渡過，死亡只是近在咫尺。不過，她有幸於20年前捐贈器官進行移植，最終脫離苦海。鄭小姐直言，有人願意捐贈器官不容易，對於有人取消器官捐贈感到很可惜：「係好寶貴嘅嘢。」



相比西班牙、美國、英國等國家或地區，器官捐贈在香港並不普及。（資料圖片）

患先天性脊椎疾病 持續洗腎14年

鄭小姐患有先天性脊椎疾病，導致膀胱未能成功收縮，令小便倒流，腎臟出現問題。中五之時，獲醫生告知其病情已屆未期，需接受腎臟透析（俗稱「洗腎」）手術，當時她正值會考，需要搬書至醫院溫習，病床成了她當時的書桌。自此之後，她需每天洗腎，起初進行腹膜透析，一日洗三次，亦試過夜間家居血液透析。

2003年獲姐姐捐腎 受贈者鄭小姐：已經賺咗20年

鄭小姐憶述，患病後不時會貧血及感到疲累，一共持續了14年的時間。她坦言，由於自小已體弱多病，知道自已患病之時，已有心理準備自己有朝一天會離世，及至30歲，她獲姐姐捐腎，並於2003年進行手術，時至今天，她說道「而家已經賺咗20年」、「你可以想像我賺咗幾多日子」。

衛生署周一（5月22日）表示，近5個月近6000多宗取消登記器官捐贈中央名冊中，有近半為無效取消，即涉及重複取消登記，甚至未有登記捐贈卻又申請取消。（資料圖片）

換腎前家人花很多心力照顧：（器官捐贈）唔只係救咗人 係救咗個家庭

「唔係只係救咗人，係救咗個家庭。」鄭小姐表示，換腎之前，家人一直以來花很多心力照顧，得知她獲捐贈器官，對他們而言亦鬆一口氣，認為器官捐贈不只是拯救了病人自身，令她重拾健康，做自己想做的事情，亦幫助了自己家庭。

她說，「洗腎」過程之中亦可能會受感染，其後亦可能出現併發症，坦言如果沒有人捐贈器官予她，自己可能已一早離世，「難以想像一個器官對我哋生命嘅改變有幾大。」

捐個器官出嚟係好寶貴嘅嘢，唔通真係跟住掉咗佢咩？我會覺得好浪費囉。如果你幫到個人，真係救到條命，咁又何樂而不為呢？ 器官捐贈受贈者鄭小姐

宣傳器官捐贈本已不易 對取消器官捐贈登記上升感可惜

對於取消器官捐贈登記數字上升，鄭小姐感到不開心，亦認為很可惜。她指宣傳器官捐贈不容易，能有離世人士捐贈器官亦不容易，醫院管理局器官捐贈聯絡主任需要做多工作，方能成功進行配對，「因為可以想像你要攞一個器官，人哋都係最傷痛嘅時候。」她認為，有任何方法可以有更多器官幫助受苦病人，都是一個好方向。

香港器官捐贈行動組召集人、香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡表示，港人需要更了解香港及內地器官捐贈系統，如果他們有信心器官捐贈之後可以得到公平處理，相信可以改善目前的疑慮情況。

香港器官捐贈行動組召集人、香港移植運動協會榮譽會長周嘉歡表示，理解港人對於內地捐贈系統感到憂慮，認為市民需要確保捐贈器官之後，可以得到公平處理，則可以改善情況。（資料圖片）

移植運動協會榮譽會長周嘉歡：由於一啲唔理解嘅緣故令到浪費咗器官好唔值得

周嘉歡說，擔心目前不信任情緒會影響器官捐贈氣氛，更多人取消器官捐贈登記，令社會氛圍傾向不再捐贈器官：「到頭來係病房到過身嚟病人，終於都係由屋企人去決定捐唔捐㗎嘛，呢啲屋企人都係普通香港市民啫，市民受到呢啲情緒嘅影響，就會影響力更大」。