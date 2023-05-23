器官捐贈｜登記名冊網頁無法即查曾否登記　陳凱欣倡增查詢功能

行政長官李家超今早（23 日）提到近期取消器官捐贈登記個案數字不尋常，對此強烈譴責，並要求警方調查當中是否有違規或犯法行為。衞生署的中央器官捐贈登記名冊是在2008年推出，瀏覽名冊網頁發現設有「登記」及「取消登記」分項，沒有途徑讓市民即時查詢自己是否在登記名冊上。



立法會議員陳凱欣表示，中央器官捐贈登記名冊系统在2008年推出，有不少在此前簽署了器官捐贈的市民或不知是否列入名冊中，她同意系统網頁上應增設「查詢」版面，讓市民了解是否為名冊內。



衛生署周一（5月22日）表示，近5個月近6000多宗取消登記器官捐贈中央名冊中，有近半為無效取消，即涉及重複取消登記，甚至未有登記捐贈卻又申請取消。（資料圖片）

登記名冊網站設「登記」及「取消登記」分項 申請「查閱資料要求」繁複

今日登入捐贈登記名冊網站，發現網站沒有任何途徑可以即時查詢是否登記過或是否還在名冊中。除了「登記」及「取消登記」分項，網頁另有「查閱資料要求」分頁，指申請人可以按指引查閱資料，惟查閱資料需要繳付「打印費用」，收費為「每張 A4 紙港幣 1.4元（單面打印）或港幣 2.8 元（雙面打印）」，並以郵寄方式收取。

申請者要閱讀9項「致查閱資料要求者的重要通告」及7項「致資料使用者的重要通告」，才開始填寫「資格使用者」以及「資料當事人」的資料，以及描述「所要求的資料」。

接受郵寄或親身遞交紙本表格以查閱資料

另外，衞生署在網上指接受市民以郵寄，或親身遞交紙本表格，以查閱資料，而須知提到，即使衛生署並無持有所要求的個人資料，也會作書面通知。

登記名冊查詢熱線轉至電話錄音 留言信箱已滿

雖然中央器官捐贈登記名冊設有查詢熱線，惟今午記者曾多次致電熱線，電話接通後即轉至電話錄音，並指留言信箱已滿，隨即斷線。

另外，據現時中央器官捐贈登記名冊網站，現時在網頁取消登記，在填寫完中、英文姓名、身份證號碼、通訊地址等個人資料和點選同意有關聲明後，再點選確認以取消登記後，並非彈出已成功取消登記的字眼，而是衞生署職員會聯絡其核實身份，市民或無從得知是否已完成取消程序。

陳凱欣指系统有不足地方 倡取消登記須簡單回答原因

立法會議員陳凱欣認為，現時中央器官捐贈登記名冊系统有不足地方，因據現時取消登記程序，市民無須交代取消登記原因，希望政府可在市民提出取消登記器官捐贈時，要求其交代原因，以理解他們取消登記的緣由在哪，「退場可能比至少三條簡單問題，比佢哋再三思。」

陳凱欣。（資料圖片 /張浩維攝）

登記名冊推出前簽「器官捐贈證」市民 或不知自己是否在名冊上

現時成為器官捐贈者有兩個途徑，一個是簽署「器官捐贈證」，二是在「中央器官捐贈登記名冊」登記。陳凱欣認為，中央器官捐贈登記名冊是在2008年推出，有不少在此前簽署了器官捐贈的市民並不知自己是否已列入名冊中，同意系统網頁上應增設「查詢」版面，讓市民了解自己是否為名冊內，「選民登記之前都出現過『被取消』，其實應該要有個位check （查詢返）係咪仲喺個名冊入面。」

身兼大律師的新民黨立法會議員容海恩稱，如當事人是「被取消登記」、身份被盜用，有機會干犯《盜竊罪》或《個人資料（私隱）條例》，呼籲市民不要作非法事情。對於現時機制不能即時查閱登記身份、不是登記人都可以取消登記，容海恩稱取消登記並不困難，只要有登記人的姓名、身份證、電話核實就可以，擔心會被濫用，直言機制有漏洞，促局方檢視。