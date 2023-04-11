去年1600人取消登記器官捐贈創8年新高　議員料涉移民及誤解政策

器官移植可以拯救不少人的生命，惟近年中央器官捐贈登記名冊的登記數字卻持續下跌。據財委會文件顯示，去年年內的登記人數只有12,500人，為八年來的新低，而取消登記中央器官捐贈登記名冊數字亦有急升，達1,615人，為八年來的新高。



翻查資料，上次取消登記中央器官捐贈登記名冊數字破千的時候為2017年，當時聯合醫院被揭發「開漏藥」事故而導致鄧桂思急性肝衰竭而需要換肝，令市民對器官捐贈失去信心而出現「退出潮」。



近年中央器官捐贈登記名冊的登記數字卻持續下跌。（資料圖片）

去年新增12500人登記創8年新高

政府多年來一直推廣器官移植，惟近年中央器官捐贈登記名冊的登記數字持續下跌。據財委會文件顯示，去年年內的登記人數只有12,500人，為八年來的新低，亦是繼2019年後登記數字一直下降。

取消登記中央器官捐贈登記名冊數字亦有急升，達1,615人，為八年來的新高。翻查資料，上次取消登記中央器官捐贈登記名冊數字破千的時候為2017年，當時聯合醫院被揭發「開漏藥」事故而導致鄧桂思急性肝衰竭而需要換肝，令市民對器官捐贈失去信心而出現「退出潮」。

平均輪候器官移植時間持續延長

中央器官捐贈登記名冊的登記數字下趺，亦令平均輪候器官移植的時間五年來不斷增加，當中眼角膜的平均輪候時間由去年的15.1個月增至21.2個月；而肺臟亦由去年的22.9個月增至27.6個月，意味著病人要多等近半年才可以獲器官移植。

議員陳凱欣：登記不會直接加入內地器官分配系統

據現時的中央器官捐贈登記名冊取消登記程序，市民無須交代取消登記的原因為何。立法會議員陳凱欣估計，今年出現那麼多人取消登記器官捐贈，或與近年來移民上升有關。

被問到女嬰芷希去年底成功接受內地跨境捐贈心臟進行移植，會否亦為其中一個原因令市民取消登記，她則指「唔希望係因為呢個原因」，因相信願意登記器官捐贈的都是希望救人，但同意部份市民或會有誤解，以為登記中央器官捐贈登記名冊，等如直接加入中國人體器官分配與共享計算機系统（COTRS）。

陳凱欣。（資料圖片）

陳凱欣又指，現時中央器官捐贈登記名冊的登記數字令人擔憂，認為三年的疫情令器官捐贈的宣傳如同停擺狀態，市民甚少聽到有器官捐贈的宣傳，而呼籲器官捐贈的記者會等亦比以前少，「好似都無咩新穎的方法可以擴廣到器官捐贈。」她認為政府可考慮就「預設默許」 器官捐贈作諮詢，了解市民對相關造法的看法；另亦希望政府可以市民提出取消登記器官捐贈時，要求其交代原因，以理解問題出現在哪裡。

香港器官移植基金會創會主席何繼良指，疫情期間器官移植少了很多的宣傳。（資料圖片／張善彤攝）

器官移植基金會：登記人數下降屬全球現象

香港器官移植基金會創會主席何繼良亦指，三年疫情期間器官移植少了很多的宣傳，而此情況亦不只是香港出現，而是全球的登記人數都有下降。對於取消登記器官捐贈破千人，他表示，不擔心相關情況會持續，因往年都曾試過因個別事件而出現「退出潮」。

他同意，芷希事件亦可能是其中因素令有市民選擇退出，因部分市民或會有誤解，惟其實相關制度在其他國家亦有實施，不會出現政府隨意將器官送到內地進行移植的情況。