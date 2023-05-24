器官捐贈｜日洗肚4次　等換腎逾8年未見曙光　歎近年少人加入名冊

器官捐贈可以幫助到不少人可以重獲新生，惟本港願意捐贈器官的數字一直不高，令不少病人仍要承受病痛的折磨。蔣小姐是其中之一，她在患上末期腎衰竭時僅38歲，需每日「洗肚」（腹膜透析）3次，當時護士曾安慰她指其年紀輕，等兩三年就可換腎，誰知一等就等了8年，情況也惡化，每日「洗肚」次數增至4次。



她直言，以前做義工呼籲市民加入中央器官捐贈登記名冊，大部份的反應都很好，惟近年見到港人對器官捐贈的興趣大減，「連拎 （傳單）都唔想拎。」對於近月有數千人退出器官捐贈登記名冊，她認為增加途徑令更多器官可以用在適合的病人上是好事，不太理解市民退出的原因，「（感到）唔開心但又可以點？」



相比西班牙、美國、英國等國家或地區，器官捐贈在香港並不普及。(資料圖片)

器官捐贈在香港並不普及，近日衞生署公布，取消登記名冊人數大增，近5個月（2022年12月至今年4月）就錄得2,880人退出；同期新增登記人數為5,091人，中央名冊數字仍然錄得正增長。

不過平均輪候器官移植的時間五年來不斷增加，當中眼角膜的平均輪候時間由去年的15.1個月增至21.2個月；而肺臟亦由去年的22.9個月增至27.6個月，意味着病人要多等近半年才可以獲器官移植。

眾多等候器官移植的病人人數中，等候腎臟移植人數最多，達2,433人。蔣小姐是其中之一，她在患上末期腎衰竭時僅38歲，需每日「洗肚」（腹膜透析）3次。她直言，當時一直發低燒，惟門診醫生未有提醒或身體出現問題，直至病發才得悉已患上末期腎衰竭。她當時完全無法接受，因「洗肚」根本無法外出工作，加上病痛的折磨令她痛不欲生，「一日洗三次，每一日都要，平均6個鐘洗一次，根本返唔到工，瞓教都瞓唔好。」

能夠令蔣小姐走出來的是醫護給她的希望，她透露，當時覆診時，護士曾安慰她指其年紀輕，等兩三年就可換腎，告別每日「洗肚」日子，惟誰知一等就等了8年，「佢話我咁後生等兩三年就得，𠵱加都唔知過咗幾多個兩三年。」

蔣小姐表示，在等換腎的這8年來，病情亦愈來愈差，由4年前開始每日「洗肚」的次數由3次增至4次，亦已有兩三年無法小便。由於病情，她對於生活上種種都十分小心，除了飲食上會細心挑選外，亦會着重不要感染病毒，「我哋會帶好多衫出街，成日著衫除衫，因為一感冒、發燒就好麻煩⋯⋯其實我哋都好少出街。」

等換腎的期間，她亦見證香港人對器官捐贈態度的轉變。她直言，以前做義工呼籲市民加入中央器官捐贈登記名冊，大部分的反應都很好，惟近年見到港人對器官捐贈的興趣大減，「連拎 （傳單）都唔想拎。」她亦指，過去數年得悉有不少病人等不到器官移植最終過世，亦感歎自己已接受了不知何時才可換腎的事實，「完全唔知排到幾時。」

可能佢哋唔係病人，無病係感受唔到。 腎病病人蔣小姐

對於近日有不少人退出器官捐贈登記名冊，她認為，增加途徑令更多的器官可以用在適合的病人上是好事，形容是多了一個希望可以生存落去，對於病友來說是很大的消息，「有梗係好過無。」她直言不太理解市民退出的原因，認為此事與支持器官捐贈沒有衝突，「（感到）唔開心但又可以點？」