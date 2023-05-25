易通行｜提醒未開戶車主準時繳費　運輸署：罰款每程計最高$5000

獅子山隧道將於周日（28日）上午5時起實施「易通行」，運輸署今(（25日）舉辦記者會時再提醒，未開通易通行戶口或未設自動繳費的車主，需在14日工作天的限期內補交相關隧道費，否則在限期後的下一個工作天，駕駛者將要額外付175元的附加費用。



如車主在收到附加費用通知書的21個曆日內，仍未交通知書所列明的費用，就要再額外付多350元的附加費用。如駕駛者逃避交隧道費，每程最高罰款可達5000元及不獲續牌。



運輸署署長羅淑佩重申，繳交隧道費是車主的責任，如逃避交費罰款是以每程計算，罰款是相當可觀，呼籲車主收到繳費通知後應立即交相關款項。



▼5月21日 城門隧道實施「易通行」▼



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「易通行」月初在青沙管制區實施至今半個月，城門隧道在本周日（21日）加入實施「易通行」，獅子山隧道亦會在下周日（28日）上午5時起實施行」。運輸署今舉辦記者會表示，仍然有近8%的車主未有申請車輛貼，另已貼車輛貼的車主中，亦有20%的未設易通行戶口。

需在行車14天內繳費

首席運輸主任（管理）何均衡今在記者會中就再次提醒，車主要在限期內補交相關隧道費。他解釋，現時如要完成易通行三部曲，即安裝車輛貼、開立「易通行」戶口及設定自動繳費方式，駛經已實施易通行的隧道時，會收兩個通知，分別為已經過隧道及收費是否成功的通知。

他續指，不論是未開通易通行戶口、未設自動繳費或未能成功自動繳費的車主，都需要在14日工作天的限期內補交相關隧道費，否則在限期後的下一個工作天，駕駛者將要額外付175元的附加費用。如車主在收到附加費用通知書的21個曆日（calendar day）內，仍未交通知書所列明的費用，就要再額外付多350元的附加費用。如駕駛者逃避交隧道費，每程最高罰款可達5000元及不獲續牌。

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三部曲：貼車輛貼、開戶、自動繳費

運輸署署長羅淑佩亦再次重申，繳交隧道費是車主的責任，重片只需完成易通行三部曲，即可以自動繳費，「如果只裝車輛貼，但未開戶口或者未設自動繳費，由於無交錢方式比易通行，易通行係唔識自己喺信用卡或其他戶口扣錢。」她又指，逃避交費罰款是以每程計算，如車主每天都要過隧道費，幾天的罰款已是相當可觀，呼籲車主收到繳費通知後應立即交相關款項。

▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼

