易通行｜獅子山隧道5.28實施　羅淑佩：不預計有很大紓緩擠塞情況

繼青沙管制區、城門隧道先後在本月實施易通行後，運輸署今日（25日）舉行記者會交代三天後、星期日（28日）將於獅子山隧道實施易通行，由於這是來往沙田車流量最高的行車隧道，外界關注實施易通行以來連環「甩轆」事件，會否延伸。

運輸署署長羅淑佩表示，由於獅隧容量不變，「唔預計會有好大紓緩擠塞嘅情況」，但她認為，當拆除收費亭後，駕駛者毋須再為選擇收費亭而切線，相信行車速度會有所上升。



羅淑佩表示，易通行已在青沙管制區及城門隧道實施，每日處理11萬架次收費，獅隊會在下周日實施易通行，但她坦言，獅隧是最多車流的隧道，由於容量不變，「唔預計會有好大紓緩擠塞嘅情況，但相信隨住大家熟習易通行，拆除收費亭後，可改善現時的交通安排，她又指，當毋須選擇收費亭後，可減少切線情況，車速度亦會上升。

《香港01》早前報道，有市民懷疑被盜用車牌遭收取隧道費，最終要自行斥資換新車牌才了事，羅淑佩表示，已將錯誤收費退還，影子車牌由警方調查。

獅隧本周六實施臨時交通安排

總工程師／交通工程（新界東）王國良表示，獅子山隧道收費感應器安裝在獅子山近沙田出入口的龍門架，道路兩旁會標示通知已進入收費區，現時往沙田方向有6條行車線，包括兩條自助收費亭及4個人手收費亭，屆時將會全部取消，行車線減至3條，慢線改為巴士線。

至於往九龍方向現時有兩條自助收費亭及5個人手收費亭，屆時會減至3條行車線，上下午時段的巴士專線維持不變。

獅隧會在本月27日實施臨時交通安排，由於晚上往九龍車流較少，所以九龍行車線會在晚上10時分階段封閉部份，凌晨1點往沙田車流會減少，屆時分階段封。

凌晨4時前隧道兩邊各保留至少一條行車線及三收費通道，4時30分全線封閉，駕駛者可用青山、大埔公路、大老山隧道往返，而N170、N182、N271、N281、N373號巴士受影響，約20班的巴士要改行大埔公路，部分車站要停用，專線小巴有30班要改道，包括61S、63S、65S、501S、616S改經大埔公路，805S要改行大老山隧道，部份小巴站要停用。

運輸署已發出74萬張車輛貼

首席運輸主任（管理）何均衡指出，城隧上周日實施易通行，平均每日5萬駕次行經城隧，車流量相若，實施首日有個別車輛慢車，但已獲職員指示，有關情況第二日無出現，反映駕駛者已適應。

他又指，易通行開立戶口持續上升，截至昨日發出74萬張車輛貼，佔全港持車牌數目超過91%，當中80%已開立戶口，其中70%已設定自動繳費，他續指，初期使用信用卡等繳費佔整體車流量約65%，現已上升至76%。

【15:05】運輸署署長羅淑佩表示，之前兩條隧道開通易通行，每日處理11萬架次收費，即將在周日在獅子山隧道開始實施。

【15:08】首席運輸主任（管理）何均衡表示，自從周日（21日）在城隧賓施易通行後，平均每日5萬架次行城隧，車流通相若，實施第一日可能個別一兩個會慢車，職員已指示，有關情況第二日無出現，反映駕駛者已適應。

至於易通行開立戶口方面，截至昨日（24日），已發出74萬張車輛貼，佔全港91%，80%已開立戶口，70%已設定自動繳費，用信用卡等佔整體65%升至76%，有上升空間，希望使用自動繳費後感方便，未來會持續上升。

【15:13】總工程師／交通工程（新界東）王國良表示，獅隧易通行的收費感應器裝在近沙田入口的龍門架上，道路兩邊會標示會通知已入收費區，現有6行車線，包括兩條自動收費和4條人手收費，都會全部取消，行車線減至３條，慢線改為行巴士，實施初期會加有需要上落客的會叫使用慢線，一般可用中線和快線，會有不用繳費，提駕駛者不用停車。

他又表示，5月27日晚10時分階段實施封路安排，由於晚上往九龍車流較少，所以九龍行車線會在晚上10時分階段封閉部份，凌晨1時往沙田車流會減少，會在凌晨1時分階段封。凌晨4時前會隧道兩邊各保留至少一條行車線及三收費通道，凌晨4時半會全線封閉，駕駛者可用青山、大埔公路、大老山睡道往返。

N170、N182、N271、N281、N373號巴士受影響，有20班車的巴士要改行TP公路，部分車站要停用。專線小巴6條，30班車要改道，61S、63S、65S、501S、616S，改經TP公路，805S要改行大老山隧道，部份小巴站要停用。

【15:21】被問及獅子山隧道作為最高流量往返沙田的行車隧道，實施易通行會否舒緩擠塞，羅淑佩表示，獅隧的確是最多車流量，只是易通行實施後，不預計會有很大舒緩塞車情況，相信將來把收費亭拆掉後，可改善現時的交通安排，特別是繁忙時間交通安排，毋須停低過收費停，及毋須過收費停前去切線，相信行車速度會加快。

▼5月21日 易通行於城門隧道實施首日▼



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▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼

