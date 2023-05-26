佛誕｜善信依舊放生海產　漁護署：無發現放生致殘酷對待動物情況

每逢佛誕，不少善信會買海鮮放生以祈福積功德，惟相關行為會導致動物死亡，甚至會影響海洋生態。漁護署表示，署方今（26日）派員巡查以往常見的放生熱點，包括北角、大埔及北區，並在該等地點派發宣傳單張，對有關人士作出同樣呼籲，署方稱「並無發現任何因放生引致殘酷對待動物的情況」。



漁護署人員到三大放生熱點北角、大埔及北區巡查

不少善信每到佛誕都會買海鮮放生，以祈福積功德。漁護署今日（26日）亦有派員巡查以往常見的放生熱點，包括北角、大埔及北區，並在該等地點派發宣傳單張，對有關人士作出同樣呼籲，署方稱「並無發現任何因放生引致殘酷對待動物的情況」。

建議善信以植樹或參與動物義工服務代替放生

發言人重申，為保障動物福利，市民參與放生活動前必須謹慎思量，亦可考慮以其他善行代替放生活動，例如植樹或參與動物福利團體和環保組織的義工服務。漁護署會繼續巡查有可能出現放生活動的地點，有需要時採取執法行動，並向公眾進行宣傳和教育工作。

根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），如不當地放生動物令動物承受不必要的痛苦，該等行為已屬違法。一經定罪，最高可判處罰款二十萬元及監禁三年。