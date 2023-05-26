佛誕｜佛誕吉祥大會疫後舉辦實體活動　陳國基祝願香港續穩步前行

今日（26日）農曆四月初八是佛誕，因疫情改為網上直播的佛誕節吉祥大會，在今年恢復實體參與。政務司司長陳國基則出席吉祥大會時表示，憑着社會各界的同心協力，香港終於走出三年的疫情困境，很高興今日可能夠共聚一起，同賀佛誕，並衷心祝願香港在由治及興的新征途上，繼續穩步前行，社會和諧穩定，市民健康幸福。



另外，因疫情停辦三年的佛誕浴佛暨蔬食文化嘉年華亦在今年復辦，維園裡亦人頭湧湧。今年活動中亦特意紀念在今年2月圓寂的星雲法師，並讓信眾貼上對大師的祝福。



▼5月26日 維園有佛誕浴佛活動▼



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佛誕過往都有不少慶祝活動，除長洲太平清醮外，因疫情改為網上直播的佛誕節吉祥大會，在今年恢復實體參與。政務司司長陳國基則出席佛誕節吉祥大會，他表示回想起近年的佛誕，鑑於疫情關係，佛聯會只能在網上直播浴佛大典，大眾未能實地參與，而今年憑着社會各界的同心協力，香港終於走出三年的疫情困境，很高興今日可能夠共聚一起，同賀佛誕。

他又指，今日的吉祥法以「祝福香港」為主題，自己亦送上摯誠的祝福，衷心祝願香港在由治及興的新征途上，繼續穩步前行，社會和諧穩定，市民健康幸福。

政務司司長陳國基今日（五月二十六日）在佛曆二五六七（2023）年佛誕節吉祥大會致辭。（政府新聞處）

維園佛誕浴佛活動紀念星雲法師

另外，佛誕浴佛暨蔬食文化嘉年華亦是佛誕的重點之一，惟過往均因應疫情而停辦三年。佛誕浴佛暨蔬食文化嘉年華今在維園復辦，吸引信善誠心禮佛。今年活動特意紀念在2月圓寂的星雲法師，並讓信眾貼上對大師的祝福。

嘉年華其間亦設有素食、義賣及遊戲等攤位，以蔬食饗宴、釋迦族巡遊、人間佛教文化廊、義賣攤位、趙州茶、綜合演藝節目等慶祝佛誕。

▼5月26日 維園浴佛活動紀念星雲法師▼

