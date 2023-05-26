太平清醮搶包山｜黃嘉欣奪冠成「包山后中后」　鍾玉川成包山王

長洲太平清醮壓軸重頭戲搶包山比賽，於周五（26日）深夜舉行，並在周六（27日）凌晨0時進行包山王及包山后爭奪戰，是2019年之後相隔三年再舉行，有九男三女健兒參賽。女子組冠軍由黃嘉欣奮得，由於第6屆獲得「包山后」稱號，並因在2016年後累計3年獲「包山后」，大會向她頒發「包山后中后」獎項；男子組由九巴車長鍾玉川奪得「包山王」。



個人賽比賽結束，現場所見，包山架上至少有2名參賽選手，包括「包山王中王」郭嘉明在內，未能在比賽時間落地被取消資格，衞冕失敗，「唔知因為咩事（安全繩）由頭撠到落尾。」



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「包山后中后」黃嘉欣：曾被防墮扣夾到肉夾到瘀及流血

曾五屆奪包山后的黃嘉欣，今次再奪冠，並因在2016年後累計三年獲「包山后」，成為首位「包山后中后」。對今次比賽感刺激，形容「對手好強、一上一落係我目標。」被問會否繼續參加，她未有明言，「有機會會培訓其他運動員，因為都需要好多心力去完成呢個比賽。」

對於今年新增防墮扣，她稱初賽及複賽時有「撠住」落不下來的情況，但到決賽因放鬆心情，不順暢情況也相對減少，「防墮扣有少少影響，有時闊有時窄，擺位唔同有影響……我都著長褲，避免夾到肉，試過有時會瘀哂同流血。」她指自己未有特別去練習，因本身是攀樹運動員，工作有不少繩索系統要處理，料因此會有幫助。

對於「宿敵」兼好友龔子珊未能按時落地，她稱為對方感到可惜，「始終完成比賽係最大目標」。問及摘「后中后」後最想做的事，她笑言希望和媽媽去吃飯，「排咗好耐隊。」

新科「包山王」任九巴車長：靠運氣靠經驗

新科「包山王」、任職九巴車長的鍾玉川表示，之前曾取兩次亞軍及兩次季軍，對今次終於「包山王」感開心，「靠運氣靠經驗，都無諗過得獎。」他稱自己的特別策略是安全落地，亦對今次新增的防墮扣好陌生，「我唔識玩攀石落個吓浪費體能好多，要解防墮扣」，他多次表示感謝家人。

長洲太平清醮5月26日晚復辦搶包山比賽，開始前先舞獅及燒炮仗。(廖雁雄攝）

包山王郭嘉明衞冕失敗：安全繩過鬆影響下降速度

未能及時落地而被取消資格的郭嘉明認為，未能成功在倒數結束前落地是技術問題，稱安全繩過鬆影響下降速度，強調未發生過相關情況，「唔知因為咩事由頭撠到落尾。」他認為今日表現理想，惟器材影響發揮。但他對於未能奪冠不感到失望，指志在參與及吸收經驗，「不過就少少覺得唔抵。」

記者問到為何最後10秒只欠數米未能落地，他則說：「真係唔知咩事，其實我係夠時間落嚟。」

【01:00】第6屆獲「包山后」、並於今屆再奪「包山后中后」殊榮的黃嘉欣表示，對今次比賽感刺激，形容「對手好強、一上一落係我目標。」

對於今年新增防墮扣，她稱曾初賽試過有「撠住」落不下來的情況，但到決賽因放鬆心情，不順暢情況也相對減少，「防墮扣有少少影響，有時闊有時窄，擺位唔同有影響……我都著長褲，避免夾到肉，試過有時會瘀哂同流血。」她指自己未有特別去練習，因本身是攀樹運動員，工作有不少繩索系統要處理，料因此會有幫助。

對於「宿敵」兼好友龔子珊未能按時落地，她稱為對方感到可惜，「始終完成比賽係最大目標」。問及摘「后中后」後最想做的事，她笑言希望和媽媽去吃飯，「排咗好耐隊。」

【00:52】新科「包山王」、任職九巴車長的鍾玉川表示，之前曾取兩次亞軍及兩次季軍，對今次終於「包山王」感開心，「靠運氣靠經驗，都無諗過得獎。」他稱自己的特別策略是安全落地，亦對今次新增的防墮扣好陌生，「我唔識玩攀石落個吓浪費體能好多，要解防墮扣」，又多次表示感謝家人。

【00:48】未能在限時內落地的郭嘉明賽後表示，今次表示感覺安全繩較鬆，因而造成少少影響。他稱由頂落地已感到不順暢，「撠住咗」，當時已有心理準備能未必可落地，「可能有少少技術上失手，都ok，冇乜特別，預時間落嚟其實足夠，可能有少少技術問題、運氣問題」。

他稱本沒打算爭取10屆冠軍，「冇乜特別，有贏過有輸過，之前都試過落唔到地。」他料下屆仍會參賽。

【00:38】整個比賽搶得121個平安包的包山王黎偉俊，獲頒「袋袋平安獎」。

【00:37】「包山王」由巴士車長鍾玉川奪得；亞軍是2016年「包山王」葉建文；季軍則由任職文員的黃志傑奪得。翻查資料，鍾玉川最早於2007年已有參賽，今次是首次獲得「包山王」殊榮。

【00:35】大會頒發個人獎，女子組冠軍由黃嘉欣奮得，由於第6屆獲得「包山后」稱號，並因在2016年後累計3年獲「包山后」，大會向她頒發「包山后中后」獎項。

【00:33】大會宣布，接力邀請賽冠軍是港九水上漁民福利促進會（長洲分會）；亞軍由合力體育會奪得；季軍則是長洲東堤新村居民聯誼會。

【00:30】大會完成計分頒獎，大會先向未獲名次選手頒發紀念獎座，未能在限時內落地被取消資格的9屆包山王郭嘉明，上台領獎時現場傳出一陣呼聲。

【00:15】隨接力賽結束，意味今年「搶包山」比賽環節已告一段落，現場開始步操管樂表演，大會於另一邊廂亦為剛剛兩場激烈賽事計分。

【00:08】接力賽正式開始，6隊接力隊首棒成員應聲爬上包山，每隊有4名選手，包括1名後備成員；隊伍在5分鐘內以最快時間取得指定兩個平安包的隊伍為勝。

【00:03】個人賽比賽結束。現場所見，包山架上至少有2名參賽選手，包括9屆軍、「包山王中王」郭嘉明在內，未能在比賽時間落地。

【00:02】數名參賽選手不消數秒已爬到頂層的「9分包區」，不斷將架上的平安包取下放到袋內，頂層圍滿參賽選手，現場氣氛激烈。比賽約1分鐘，頂層的「9分包」已一掃而空，參賽選手退而求其次到「3分包區」繼續密密搶。00:02，大會響起鐘聲提示比賽即將結束，多名參賽選手陸續降落地面。

5月27日【00:00】現場電子板倒數30秒、踏入零時零分後，在文化體育及旅遊局局長楊潤雄主禮鳴鑼聲後，12位參賽選手在隨即爬上包山，展開激烈比賽。

5月26日【23:50】12位參賽選手已圍在包山架上準備，當中任職珠寶加工人員的選手談健鴻更帶備一對鑽石耳環，打算比賽後送予太太，代表有美好的婚姻，亦想向太太講「I love you（我愛你）。」

▼2019年5月13日凌晨 長洲太平清醮搶包山比賽▼

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「包山王中王」郭嘉明力爭衞冕包山王；上屆包山后龔子珊也力爭蟬聯，曾五度奪冠的黃嘉欣，如果今年再奪冠就有機會成為「包山后中后」。

9男3女參賽選手將在周六0時0分競逐「包山王」及「包山后」殊榮，接力賽將緊隨其後，料0時8分舉行，之後會有表演節目及頒獎典禮等。據大會表示，12人將按複賽名次獲得編號，並根據編號位置圍住包山比賽。最矚目9屆冠軍、「包山王中王」郭嘉明複賽排名第一，而誓奪「包山后中后」頭銜的黃嘉欣則獲安排6號位置。

根據大會賽制，整個包山架共有9,000個包子，包括底層共有6,400個紅色字的1分包；中層有1,700個黃色字3分包；頂層則有900個綠色字的9分包。參賽者於3分鐘內摘取包子，總分數最高者勝出。

▼5月26日 市民排隊等入場看太平清醮搶包山▼



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▼5月26日 長洲太平清醮巨型包山由畫布包山替代▼



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▼5月26日 長洲太平清醮復辦飄色巡遊▼



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▼5月26日 長洲太平清醮平安包熱賣▼

