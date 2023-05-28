易通行｜獅隧實施首日　有司機埋收費亭收油停車　職員示意離開

不停車繳費服務 「易通行」今（28日）起擴展至獅子山隧道，清晨5時起行經車輛毋須停車繳費，上午9時所見車流暢順，原有的收費亭已經被黑布遮蓋，現場擺放多個指示牌提示車輛示 「不用停車」。

收費廣場改為來回各三線行車，行車大致暢順，不過依然偶有司機未熟習，有車輛經過收費亭時候刻意收慢，亦有司機「慣手勢」在收費亭停車，立即有工作人員上前，揮手示意司機繼續行車。



▼5月28日 獅子山隧道實施「易通行」首日▼



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獅子山隧道一帶昨晚（27日）10時起分階段實施臨時交通措施，隧道來回方向今日凌晨4時30分至5時全線封閉，以關閉收費亭及貼上提示牌。收費廣場人手收費亭已全部蓋上黑布，貼上提示 「易通行繳費，不用停車」，現場有工作人員提供指示。

獅隧「龍門架」安裝在隧道近沙田出入口

獅子山隧道收費感應器「龍門架」安裝在隧道近沙田出入口的龍門架，道路兩旁會標示通知已進入收費區。易通行實施前，隧道收費廣場往沙田方向有六條行車線，包括兩條自助收費亭及四個人手收費亭，今日起全部取消，行車線減至3條，慢線改為巴士線；至於往九龍方向實施前由兩條自助收費亭及5個人手收費亭減至3條行車線，上下午時段的巴士專線維持不變。

獅子山隧道收費感應器安裝在獅子山近沙田出入口的龍門架，道路兩旁會標示通知已進入收費區。（張浩維攝）

記者早上9時在獅隧沙田位置觀察，往九龍及沙田方向的行車均大致暢順，不過仍然偶有司機未熟習新方式，有車輛經過收費亭前收慢車速，隨後的車輛因而亦需減速，一度出現小車龍。另外，亦有數名司機「慣手勢」，埋到收費亭前停車，大約一至兩秒，未知是否想停車付費，工作人員隨即上前示意司機繼續行車。

運輸署署長羅淑佩早前估計，明日（29日）上班、上學日才是真正考驗，而新措施不會大幅改善獅隧繁忙時間的擠塞情況，但相信駕駛者熟習「易通行」後，可提升獅隧的車速。