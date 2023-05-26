獅隧易通行｜羅淑佩料周一上班上學是真正考驗　塞車問題難即解決

獅子山隧道將於後日（28日）上午5時起實施「易通行」，運輸署署長羅淑佩今日（26日）在電台節目表示，獅隧流量大，故下周一（29日）上班、上學日才是真正考驗，但相信「易通行」不會解決塞車問題，只能令車輛經過收費廣場時更爽快，由於隧道連接窩打老道、公主道，很多車輛在早上繁忙時間要經紅隧過海，有待三隧收費法案通過後，在年底實施不同時段不同收費，車流才有望改善。



她呼籲，仍未申請車輛貼的約一成車主，盡快申請、開戶和設定自動繳費，若車主堅拒申請則應不時留意其電子聯絡方式，以免錯過運輸署的繳費通知。她又提醒，若在5月7日青沙管制區實施易通行首日駛過隧道、但未有自動繳費的市民，14日繳費期已屆滿，將會被徵收每程175元附加費，「今日去交埋佢、呢兩日去交埋佢，我都算你喇。」



羅淑佩早上在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，將於28日清晨4時半至5時全面封閉獅子山隧道，期間會有十多條通宵巴士和小巴線受影響需要改道，屆時亦會有警員指示繞路，相信對駕駛人士影響不大，不需要在現場等待半小時。

她續指，下周一上班、上學日才是「真正考驗」，相信可減少在收費廣場前切線等樽頸位，令車程「爽快」。但坦言獅隧是大流量的隧道，易通行並無如此大威力可解決塞車問題，而獅隧連接窩打老道、公主道，繁忙時間亦要往紅隧過海，相信要在三隧收費法案通過後，才有望紓緩塞車困局。

行經已實施易通行的隧道但未繳費的逾時繳費罰則。（運輸署圖片）

另外，她又提到，青沙管制區和城門隧道已先後實施易通行，每日車流合共有11萬架次，相信大部份已適應新安排，相信只有極少量車輛仍會在「龍門架」前停下。

現時有約一成車主仍未申請車輛貼，羅淑佩再三呼籲相關南主申請、開戶口，並綁定自動繳費方法，並強調若車主仍拒絕申請車輛貼，應留意其與運輸署登記的電子聯絡方式，「你得閑好上去睇下，你係咪有未繳交嘅隧道費，特別係有用到青沙或者係城隧」。

▼5月21日 城門隧道實施「易通行」▼



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她強調若在青沙管制區實施易通行首日，即5月7日駛經該隧道，現時屆滿14個工作天，有關隧道費已過期，將被收取175元附加費，「你今日去交埋佢、呢兩日去交埋佢，我都算你喇，禮拜一先話畀你聽，你要畀175蚊，但都嚴肅地同你講，過隧道要畀隧道費係車主責任。」

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▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼

