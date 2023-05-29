易通行｜獅隧首個工作天　早上車龍未見縮短　反而再長多約350米

不停車繳費服務「易通行」昨日（28日）於獅子山隧道實施，從此經過獅隧的車輛，毋須再於收費亭停車繳款。今日為獅隧實施「易通行」的首個工作天，運輸署署長羅淑佩日前表示，由於獅隧車流量大，相信今日才是「真正考驗」。

《香港01》於實施「易通行」前的最後一個工作天（25日，上周四），現場觀察獅隧一帶的交通狀況。當天早上約8時至8時45分，往九龍方向的獅子山隧道公路一直有長長車龍，雖未至於嚴重擠塞致停下，但亦只能緩緩向前走，龍尾大約介乎紅梅谷燒烤區至隔田村之間的一路段。

羅淑佩日前指，獅隧實施「易通行」後，「唔預計會有好大紓緩擠塞嘅情況」。記者今早（29日）於相同時間，再在同一位置觀察。若以車龍高峰期，即是8時30分直接比較，發現今日的車龍反而更長，達致新田圍邨一帶，即反而再長多約350米。



▼獅子山隧道實施易通行前後都有車龍▼



獅子山隧道每小時單向車次超出設計容量

與之前兩度實施「易通行」相比，獅子山隧道本身更為繁忙，車流量已超出其設計容量。翻查資料，其設計容車量為每小時單向2,600架次，然而根據運輸署今年3月份的數字，隧道於早上時間最繁忙的一小時，往九龍南行的車輛達3,188架次；傍晚北行往沙田最繁忙時段亦有2,979架次。兩者都已超出設計容量。

▼5月25日 《香港01》記者視察獅子山隧道早上8時30分車龍▼



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記者於「易通行」實施前的最後一個工作天，即5月25日，到獅子山隧道外拍攝。早上約8時至8時45分，都有源源不絕的車輛往九龍行駛，由於當時仍未實施「易通行」，車輛經過收費廣場時仍然需要停下繳費，成為其中一大塞車位。不過除了收費廣場，其他路段的擠塞情況，都未至於令到車輛停下，只是慢駛緩緩前進。現場所見，龍尾大約介乎紅梅谷燒烤區至隔田村之間的一段獅子山隧道公路。

5月25日未實施易通行前，獅子山隧道早上8時30分車龍在世界花園對出情況，雖未至於嚴重擠塞致停下，但亦只能緩緩向前走。

記者今日再於同一時間、同一位置觀察拍攝車流。雖然車輛毋須再於收費亭停車，除了個別車輛經過收費亭時減速，甚至稍稍停下之外，「易通行」實施大致暢順。

▼5月29日 《香港01》記者視察獅子山隧道早上8時30分車龍▼



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5月29日實施易通行後首個工作者，獅子山隧道早上8時30分仍有車龍在世界花園對出，車輛緩緩向前走。

不過正如署長早前所言：「唔預計會有好大紓緩擠塞嘅情況」。記者現場所見，車龍反而較之前更長，以8時30分為計，最長的車龍已越過沙田官立小學，到達新田圍邨一帶，即車龍更長多約350米。

▼5月28日 獅子山隧道實施「易通行」首日▼

